Diputados dieron media sanción a la moratoria para contribuyentes y pymes de la provincia

La Cámara de Diputados bonaerense dio esta noche el primer paso para la puesta en marcha del Plan de Reactivación Productiva promovido por el gobernador Axel Kicillof para hacer frente a la crisis económica desatada por la pandemia de coronavirus.

Por unanimidad, los diputados del oficialismo y la oposición dieron media sanción al proyecto de moratoria impositiva que pretende regularizar las deudas impositivas con quitas de hasta el 100% de las multas e intereses para empresas, pymes y particulares que vieron afectados sus ingresos en el último año.

El debate del proyecto hasta llegar al recinto se dio en la Comisión de Presupuesto e Impuestos por donde pasaron el titular de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, y el ministro de Producción, Augusto Costa.

El texto apunta a contribuyentes afectados por la pandemia y abarcará al Inmobiliario (incluyendo todas las plantas, tanto en su componente básico como complementario), Automotores y Embarcaciones Deportivas.

“Este proyecto no es la solución, sólo es un paliativo a la profunda crisis que atraviesa la provincia, que fue acentuada por la pandemia y por una cuarentena muy extensa con algunos cierres casi inexplicables, que generaron una recesión que nunca se vivió en la provincia”, sostuvo el diputado de Juntos por el Cambio, Daniel Lipovetzky.

En ese sentido, el legislador platense sostuvo que se trata de “una crisis que no encontró respuestas del Gobierno provincial, dado que no hubo exenciones fiscales para las pymes, gastronómicos, salones de fiestas, hoteles y el sector turístico, como propusimos durante el año pasado”.

“El año pasado se debieron dar exenciones impositivas. Para estas actividades que no funcionaron ahora se les propone una moratoria. Hubiera sido más fructífero ver cómo resolvemos la doble percepción de ARBA sobre Ingresos Brutos, ya que propusimos la devolución automática y no hubo respuesta”, añadió Lipovetzky.

El proyecto, también se enfocará en los agentes de recaudación y comprenderá deudas provenientes de retenciones y percepciones no efectuadas en relación con Ingresos Brutos y Sellos, como también aquellas efectuadas y no ingresadas o ingresadas fuera de término, tanto en instancia judicial como prejudicial.

El miembro informante por el oficialismo fue el diputado provincial del oficialismo, Juan Pablo De Jesús, quien destacó que la moratoria para los contribuyentes beneficiará a “tres millones de bonaerenses” y la que está destinada a los agentes de retención a “3.800 agentes, en su mayoría pymes”.

“El proyecto de moratoria tiene beneficios segmentados para que los sectores más golpeados sean más beneficiados. Es una herramienta para poner en marcha a las pymes y a la provincia de Buenos Aires”, añadió el legislador y exintendente del Partido de La Costa.

Estos planes incluirán la condonación de multas, intereses y recargos, que estará segmentada según el tamaño del contribuyente, de manera que los mayores beneficios se destinarán a las micro, pequeñas y medianas empresas.

En tanto, el diputado del bloque 17 de noviembre, Mario Giacobbe, sostuvo que el proyecto de moratoria que envió el Poder Ejecutivo se sustenta en “la recesión y devaluación que atravesó la provincia en 2018 y 2019, y la posterior cuarentena y pandemia que se dieron en 2020”

“Si esta situación no amerita echar mano a una herramienta extraordinaria como esta, no sé cuándo ameritaría. Es un esfuerzo que tenemos que hacerlo, aunque parezcamos bomberos que siempre vamos detrás de la llama”, reparó el diputado oriundo de Berazategui.

Por su parte, el legislador de Juntos por el Cambio Sergio Siciliano sostuvo que “antes de 2020 había una crisis económica que se arrastraba desde hace años y esta es una ayuda para los vecinos. Ojalá pudiésemos podido tratar que la iniciativa alcance también a las escuelas privadas que tuvieron que cerrar También nos hubiese gustado que venga el ministro de Economía, Pablo López”.

“Hay momentos que ameritan moratorias más que otros. Estamos atravesando una pandemia y lamentablemente veníamos de una pandemia anterior. Esta moratoria es una medida para acompañar a las pymes. Muchas veces es fácil ser oposición y proponer ideas faraónicas pero la realidad de la provincia es otra”, destacó la diputada renovadora Valeria Arata.

En tanto, quedó pendiente el tratamiento del proyecto de nuevo régimen de Ingresos Brutos para monotributistas. “Estamos trabajando para encontrar los consensos necesarios para tratar el nuevo régimen simplificado de Ingresos Brutos en la próxima sesión, para ayudar a más de un millón de contribuyentes”, sostuvo De Jesús.

Nuevo régimen de Ingresos Brutos para monotributistas

El proyecto de nuevo régimen de Ingresos Brutos para monotributistas no encontró los consensos necesarios para ser tratado en el recinto este jueves, por una serie de objeciones que realizó el bloque de Juntos por el Cambio, y quedó postergado para la próxima sesión de la Cámara baja.

Desde la bancada opositora esgrimieron que el articulado impone aumentos en las alícuotas que afrontan las categorías más altas de Ingresos Brutos que pasarían de 2,5 o 3,5 a 5,5%. “Es un contexto donde debemos bajar y no subir los impuestos”, cuestionaron.

“Es un buen instrumento, pero nos parece que no está bien es plantear un aumento de impuestos en este contexto y más teniendo en cuenta que plantea el régimen simplificado como obligatorio. Estamos pidiendo que revean este punto”, aclaró el diputado Lipovetzky en diálogo con Diputados Bonaerenses.

El proyecto platea los montos fijos que deberán pagar los contribuyentes en el nuevo régimen: para la categoría A serán $169; para la B, $326; para la C, $514; par la D, $866; para la E, $1.417; para la F, $1.894; para la G, $2.416; para la H, $5.931; para la I, $8.611; para la J, $10.119; y para la K, unos $11.624.

Otra observación que plantean desde Juntos por el Cambio sobre el nuevo régimen de Ingresos Brutos para monotributistas es que no se diferencia entre las categorías de ventas y servicios. “Las facturaciones no son iguales, debería haber una distinción, cosa que el proyecto no contempla”, abundó el legislador.

Como explicó este medio,

El mecanismo representa la simplificación de diversos trámites que deban realizar los contribuyentes: no se deberán presentar declaraciones juradas mensuales ni anuales y tampoco se aplicarán retenciones, dado que se pagará el monto fijo mensual junto al monotributo.