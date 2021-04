Cuarto día de acampe de los profesionales de la salud del Hospital Interzonal

En el marco del plan de lucha que vienen llevando adelante desde el año pasado, enfermeras acompañados por el resto de los profesionales de la salud del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) continuaron este jueves con la cuarta jornada de acampe, concentración y protesta frente al nosocomio con el objetivo de visibilizar las numerosas falencias en la salud pública que atraviesan desde hace mucho tiempo y en reclamo de mejoras en las condiciones salariales.

Fernanda Tapia, enfermera del nosocomio, dialogó con “el Retrato…” y expresó que desde septiembre del año pasado trabajadoras y trabajadores de enfermería de Mar del Plata, sin representación sindical, comenzaron a llevar adelante distintas manifestaciones en reclamo por un mayor reconocimiento salarial y profesional por parte del Estado. “Actualmente seguimos en las mismas condiciones que el lunes y estamos acampando en el Hospital Interzonal de Agudos”, precisó.

A su vez, remarcó que los reclamos de los trabajadores de la salud -de enfermería, fundamentalmente- se centran en un mayor reconocimiento salarial y profesional con base en “un aumento digno de salarios” y el pago de “bonos económicos por el período de la emergencia sanitaria” como así también incluye pedidos como pases a planta permanente de las y los becados y recategorizaciones.

“Vamos a seguir acampando en el HIGA hasta que nos den la mesa diálogo por lo menos, la cual está solicitada desde hace rato. Falta una firma para que se dé la recategorización, que también hace mucho que se está pidiendo y hace 6 meses que lo están prometiendo”, sostuvo a la vez que remarcó que también es importante para los trabajadores que la licencia extraordinaria pueda ser tomada “en forma continuada y sin tener que cortarla”.

En ese marco, la profesional de la salud del nosocomio reconoció: “Vamos a seguir protestando hasta último momento y no vamos a levantar el acampe hasta que no tengamos una resolución” a la vez que remarcó la falta de acompañamiento y apoyo de los sindicatos a sus reclamos.

De la protesta -llevada a cabo en el inicio de la segunda ola del coronavirus- no participan los gremios que tienen presentación en el sector sanitario, entre ellos la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de Buenos Aires (Cicop), que durante esta semana lleva adelante la negociación paritaria con el gobierno provincial, ni tampoco la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Durante el año pasado enfermeras y enfermeros autoconvocados de la ciudad -tanto del sector público cómo privado- llevaron adelante al menos cuatro jornada de protesta. La primera la desarrollaron en septiembre con una concentración en el HIGA y una marcha por el centro de la ciudad, y después se sucedieron protestas en octubre con otro abrazo solidario al HIGA, en noviembre con una manifestación en el centro y en diciembre con una marcha frente al Municipio