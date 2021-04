Balcarce continúa con el proceso de vacunación en mayores de 70 años

Ante la llegada de 2250 dosis de la vacuna Sinopharm y en el marco de la campaña contra el coronavirus, unas 500 personas mayores de 70 años fueron vacunas este jueves en el Club Ferroviarios de la ciudad de Balcarce, que ya lleva aplicadas 2 mil dosis desde su apertura.

De esta forma, Pablo López Robles, Coordinador Auxiliar del dispositivo montado por el Ministerio de salud en el Club Ferroviarios, en diálogo con “el Retrato…” explicó que el pasado martes, se reanudó el programa de vacunación contra el coronavirus con los mayores de 70 años, el cual se extenderá hasta el viernes próximo inclusive.



“Originariamente se estaban aplicando las vacunas en el Colegio Industrial también, pero en marzo cuando comenzó el ciclo lectivo nos mudamos al Club Ferroviarios mientras que el Hospital Municipal funciona como posta de vacunación desde enero”, sostuvo el referente de la campaña en la localidad vecina.

Asimismo, López Robles precisó que hasta el momento ya llevan aplicadas unas 2 mil dosis en el Club Ferroviarios y que vacunan a unas 50 personas por hora aproximadamente o unas 500 por día. “Este miércoles aplicamos 491 dosis. En un momento vacunábamos 15 personas por hora, conforme lo establece el Ministerio, pero pudimos aumentar el número”, resaltó al mismo tiempo que describió que “hubo algunas demoras en la llegada de las vacunas, pero eso tiene que ver con una problemática mundial más que nada, porque se agota rápido el stock”.

En tal sentido, detalló que en febrero comenzaron vacunando al personal esencial, conforme a lo establece el protocolo, es decir, personal de salud, docentes, auxiliares, fuerza de seguridad, policías, bomberos voluntarios, entre otros, y que ahora se encuentran aplicando la dosis a los adultos mayores de 70 años.

En relación a lo anterior, el coordinador auxiliar del dispositivo montado por el Ministerio de Salud en el Club Ferroviarios, remarcó que existe un total de 15 mil inscriptos, de los cuales alrededor de 8 mil tienen más de 60 años. “Seguramente las vacunas empiecen a llegar con más frecuencia y en mayo ya se pueda empezar a aplicar a los de 60 años”, consideró a la vez que destacó la colaboración de los bomberos voluntarios.



Por otra parte hizo hincapié en las nuevas restricciones anunciadas por el gobierno nacional y señaló que Balcarce actualmente se encuentra en Fase III, pero que los casos han aumentado en el último tiempo. “La localidad está ubicada en punto estratégico de la provincia, cerca de Mar del Plata y hay mucho movimiento. Es uno de los municipios complicados junto con el conurbano. También llega un punto que depende mucho de cada persona”, sostuvo.

“El 2020 ha sido un año difícil para todos. Hay que tener conciencia, respetar el distanciamiento, usar alcohol, no juntarse con muchas personas y tener mayor empatía con el otro, porque si bien muchas veces los jóvenes no sufren las consecuencias, pueden contagiar a alguien cercano que sí”, concluyó.

UNA ATENCION PAREA DESTACAR



Sin duda, al igual que sucede en otros centro de vacunación de Mar del Plata, la atención del personal del Ministerio de Salud bonaerense es para resaltar. Jóvenes que recibían a los abuelos en la misma calle y les ofrecían una botellita de agua para comenzar mitigar la espera y hacerlos sentir en familia.

Ya en el interior del amplio salón de la institución deportiva resalta la amabilidad y el cariño con el que atienden a los abuelos, muchos de los cuales llegan con apuro, otros nerviosos y también están los ansiosos que quieren vacunarse ya!.

En resumen, una tarea de contención que merece el reconocimiento de propios y extraños, y que nos demuestra que , felizmente, allí la política, ni la cada día más potencia grieta por parte de algunos, no tiene lugar entre nuestros mayores.