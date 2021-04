“Proyecto Justo Mar del Plata-Batán” presenta a sus candidatos para las próximas legislativas

De cara a las elecciones que se aproximan, “Proyecto Justo Mar del Plata-Batán” presentará este jueves a Mario Mazzitelli como candidato a diputado nacional como así también a Carlos Mattos (PSA) e Illena Nieto Sandóval (Social 21) como candidatos a concejales por el espacio. En ese marco, Pablo Aceto, titular del Partido Socialista Auténtico de Mar del Plata, en diálogo con “el Retrato…” adelantó que está “prácticamente” cerrada una alianza con el partido verde.

“Participan del partido referentes del socialismo y otros sectores que no son de esta línea como Social 21, sectores independientes y del peronismo”, precisó Pablo Aceto en conversación con “el Retrato…” y añadió que “Carlos Mattos e Illena Nieto Sandóval son los dos primeros candidatos a concejal mientras que Mario Mazzitelli se impulsará como candidato a diputado nacional. En la presentación también estará Eduardo Romanín como Secretario General del PSA de la provincia” al mismo tiempo que aclaró que este lanzamiento se llevará adelante en un espacio abierto y contemplando todos los protocolos de salubridad.

Sin perjuicio de ello, reparó en que aún quedan ciertas cuestiones que deberán ser definidas por la Justicia Electoral en las próximas semanas de cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias que tendrían lugar en agosto próximo en todo el país.

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre cuáles son los principales proyectos para trabajar, en caso de acceder a una banca en el Concejo Deliberante de General Pueyrredón, enumeró: mejorar el nivel de analfabetismo, llevar adelante una investigación sobre la cantidad de agua por habitante que existe en la ciudad y solucionar la problemática del transporte público.

“Hay terminar con algunas incógnitas de Mar del Plata como es el nivel analfabetismo, que es amplio, profundo y hay todo un sector, que va de los 30 y pico de años para debajo de edad, que vive la tragedia de no saber leer y escribir. Hay que tener una política en ese sentido”, sostuvo el referente del socialismo de la ciudad.

En segundo término, hizo hincapié en la falta de agua en Mar del Plata. “No está presupuestado en la ciudad la cantidad de agua que hay por habitante ni así tampoco cuales son las reservas. Faltan estudios al respecto”, indicó a la vez que consideró que “hay que llevar adelante una investigación profunda, porque no se puede hacer un código de construcción si no se sabe cuánta agua hay”.

En tercer lugar, Aceto describió que, en lo que respecta al transporte público, “todavía no está definido”, pero que continúan solicitando por la aplicación de la ordenanza 6979 y la creación de una red integrada de transporte, con el sistema de trasbordo.

Seguidamente, adelantó que, si bien este jueves realizarán el lanzamiento de los candidatos del espacio “Proyecto Justo Mar del Plata-Batán”, está “prácticamente” cerrada una alianza con el Partido Verde. “La idea es llegar a las próximas elecciones como Partido Socialista Verde. No se sabe si va a haber elecciones PASO, pero seguiremos con el cronograma y veremos cómo avanza esto”, concluyó.