Lauría y la Zona Roja: “Salen a criticar pero en años de gobierno nunca hicieron nada”

Luego de haber presentado el proyecto de Ordenanza que busca regular la oferta-demanda de actividad sexual que hoy tiene lugar en varias zonas de la ciudad de Mar del Plata, el concejal e impulsor de dicha iniciativa, Nicolás Lauría, en diálogo con “el Retrato…” expresó que “la idea es ordenar la actividad, regularizarla y que se realice en un espacio ordenado, con horario delimitado, con salubridad y seguridad para las personas que quieran llevar adelante esta actividad”. A su vez, no descartó que se pueda llevar adelante una audiencia pública con los vecinos de las zonas en cuestión.

Ante el reclamo de la comunidad vecinal, el Concejal (FE) Nicolás Lauria, conjuntamente con la Secretaría de Seguridad, presentó un proyecto de Ordenanza para regular la oferta-demanda de actividad sexual que hoy tiene lugar en varias zonas de la ciudad de Mar del Plata, principalmente en las zonas de Avenida Luro, Avenida Champagnat y alrededores.

Nicolás Lauría, en diálogo con “el Retrato…” expresó que “la clave del proyecto es intentar que esta actividad no se realice más frente a la casa de los vecinos y vecinas frentistas de General Pueyrredón sea en la Avenida Luro, Avenida Champagnat y alrededores como así también en la calle Falucho, Arenales y Gascón, es decir la zona de la vieja terminal, y en el área de La Perla”.

“La idea es ordenar la actividad, regularizarla y que se realice en un espacio ordenado, con horario delimitado, con salubridad y seguridad para las personas que quieran llevar adelante esta actividad”, sostuvo el concejal que propone como zona de relocalización para dicha actividad el espacio público delimitado por la calle Américo Raúl Canosa entre Hernandarias y Juan B. Justo, por tratarse de una zona sin presencia de vecinos frentistas; contemplándose incluso que se instalen allí baños químicos y depósitos de desechos.

En tal sentido, el edil aclaró que si bien se propuso dicha zona para la relocalización de la actividad, “no significa que se vaya a llevar adelante ahí”, sino que se debe analizar cada punto y debatir el mismo en el Concejo Deliberante. “Es un problema que está hace mucho tiempo, es necesario poner el tema sobre la mesa y que se discuta en el recinto para entre todos poder encontrarle una solución a esta cuestión”, precisó.

Al ser consultado por “el Retrato…” por qué esta problemática no había sido tratada anteriormente, respondió que “ningún gobierno tuvo el coraje. Muchos salen de la política a criticar, pero han estado muchos años en un gobierno y nunca han tocado el tema. Nadie tuvo el coraje, las ganas o la voluntad política de poner el tema sobre la mesa” y aclaró que tuvo contacto con un colectivo de trans, los cuales manifestaron que están de acuerdo en que se les busque un lugar para realizar la actividad.

“Las personas que desarrollan esta actividad también quieren tener un lugar o espacio donde puedan llevar adelante la misma sin molestar a la gente. Hace 15 o 20 años comentaban que muchos vecinos les acercaban hasta café porque les cuidaban las esquinas, pero hoy obviamente esa situación cambió para mal. Por eso, el Estado tiene que intervenir en regular esa situación como pasó en Buenos Aires, en los bosques de Palermo”, expresó.

Conforme a ello, Lauría remarcó que el objetivo es “poner el tema sobre la mesa” del Concejo Deliberante de General Pueyrredón y añadió que incluso se debe tener en cuenta que existe una comisión de Género y Diversidad como así también otra de Seguridad. “Si hay que hacer una audiencia pública para hablar del tema, se hará la misma. El tema está abierto y esperemos que se pueda llevar adelante el objetivo principal, que es que esta actividad no se realice frente a los vecinos”, apuntó.

Seguidamente, señaló que esta problemática tiene muchas aristas que deben ser tratadas al mismo tiempo que no descartó poder tener una reunión con la referente Daniela Castro a los efectos de avanzar en esta cuestión. “Más allá que la actividad no es ilegal todo lo que trae aparejado lo es, pero si logramos tener una zona o varias, donde esa actividad esté habilitada, regularizada u ordenada es también importante para el avance de la justicia por ejemplo”, describió al mismo tiempo que comentó que “si se logra ordenar la actividad va a ser fundamental también para la seguridad de los vecinos, las vecinas y para las personas que llevan adelante la actividad”.

Por otra parte, explicó que el proyecto de ordenanza será analizado por las distintas comisiones del Concejo Deliberante de General Pueyrredón. “No va a ser fácil ni rápido, pero lo que interesa es que esa actividad no se desarrolle frente a las casas de los vecinos frentistas”, indicó a la vez que aclaró que comprende el desacuerdo respecto a la nueva zona propuesta por parte de los vecinos del Estadio Mundialista, pero “es solo una propuesta, que deberá ser analizada”.

Por último hizo hincapié en la importancia que tiene llevar adelante una audiencia pública con los vecinos de las zonas en cuestión de la ciudad a los efectos que los mismos manifiesten cuál es su opinión al respecto y lo que les sucede desde hace muchos años. “Está bueno que los vecinos se puedan expedir al respecto de lo que es el objetivo principal del proyecto y sobre qué zonas podrían ser potables para la relocalización de la actividad. Hay que tener en cuenta que hay personas y que las mismas tienen que consensuar”, concluyó.