Cine Debate en las cárceles de Batán

Personas privadas de la libertad alojadas en cárceles de Mar del Plata y San Nicolás participaron de un cine debate en las últimas horas en la que vieron y reflexionaron sobre la película “Pasaje de Vida”, dirigida por Diego Corsini, quien participó del encuentro.

“Pasaje de Vida” es un film que habla sobre identidad, exilio, militancia e ideología, y fue el centro de debate con internas e internos de la Unidad 3 San Nicolás y 15 y 50 Batán, quienes participaron de manera remota que incluyó la intervención de la nieta recuperada Adriana Metz.

La experiencia se enmarca en una iniciativa conjunta entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

El Vicepresidente del INCAA, Nicolás Battle, sostuvo que “el cine puede ser clave fundamental para testimoniar y sostener la lucha de diferentes organizaciones de derechos humanos”.

En el encuentro, Metz repasó sus orígenes, la separación de sus padres y demarcó las consecuencias y miedos que tuvo que atravesar. Los privados de su libertad pudieron plasmar sus observaciones, hacer preguntas y opinar acerca de ese fragmento de la Historia Argentina.

Para Corsini, “hay una necesidad de contar lo que muchos vivieron mucho tiempo, pero sobre todo la película repercute no solo en los que lo vivieron sino en los que no lo vivieron”.

El debate fue coordinado por la Dirección de Vinculación, Gestión y Planificación de Políticas Institucionales y la Dirección de Jóvenes Adultos de la Dirección General de Asistencia y Tratamiento del SPB.



Participaron del encuentro remoto además de los mencionados, la Directora Provincial de Acceso a la Justicia y Asistencia a la Víctima, Lucía Iañez, el Director Provincial de Protección de Derechos Humanos, Pablo Giurleo, la Directora de Vinculación y Planificación de Políticas Institucionales del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), Valeria Sampayo y el encargado del programa Cine en Cárceles del INCAA, Camilo Biurra.

Los internos e internas estuvieron acompañados por integrantes del Programa jóvenes adultos de la Unidad 3 San Nicolás, dependientes de la Dirección General de Asistencia y Tratamiento del SPB, el Director de Unidad 50 Esteban Fraga, y Director de la Unidad 15, Gabriel Cufre.

Sampayo agradeció no solo a los presentes sino a los Directores y a los equipos de las tres Unidades Penales, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a la Subsecretaria de Política Penitenciaria y a la Jefatura del Servicio por permitir estos debates tan necesarios dentro de este contexto.

Como parte del encuentro, los privados de libertad de la Unidad 15 cantaron el tema “La Memoria” de León Gieco.