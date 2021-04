Todoroff alertó sobre los potenciales cierres y fue crítica con empresarios de la noche

Finalizada semana santa, la secretaria general de Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra) Mar del Plata, Nancy Todoroff, en diálogo con “el Retrato…” analizó la situación del sector, lo que se viene y manifestó su preocupación ante la posibilidad de implementación de nuevas restricciones que perjudiquen al sector. “Si no hay una ayuda del gobierno, vamos a seguir perdiendo fuentes laborales”, aseguró.

“Se hizo un gran esfuerzo durante este tiempo y se ha trabajado cinco veces más de lo habitual para poder sostener los servicios. Hubo muchos meses que la recaudación no superó el 20%, lo cual fue una caída brutal”, sostuvo la secretaria general de Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra) Mar del Plata a la vez que comentó que incluso se dificultó en este tiempo sostener la estructura del gremio en general.

Asimismo, reconoció que hasta el jueves había un 70% ocupación en la mayoría de los establecimientos hoteleros de la ciudad y que el sábado se alcanzó el 90% mientras que el sector gastronómico también trabajó “muy bien”, porque incluso se contrató a personal eventual.

En tal sentido, Todoroff aclaró que se hizo una “buena recaudación económica” durante el verano del 2020, lo cual le posibilitó a los empresarios del sector tener una “espalda” que les permitió afrontar, en muchos casos, las consecuencias de la pandemia en el invierno anterior. “Este año estamos muy preocupados porque no tenemos ni ese respaldo económico ni la ayuda de los ATP”, apuntó.

LA NOCTURNIDAD,UN TEMA QUE PREOCUPA

Además, destacó el cumplimiento de los protocolos sanitarios por parte de los empresarios del sector hotelero y gastronómico, sin perjuicio de algunas faltas de acatamiento a los mismos en el sector de la nocturnidad. “Es una minoría la que no cumple, pero hace mucho ruido”, subrayó.

En función de ello, hizo hincapié en que, si bien el sector de la nocturnidad “muchas veces no hacen las cosas bien”, hay que tener en cuenta que al restringirse éste ámbito “se pierden muchos puestos de trabajo” y expresó: “No entiendo cuál es la lógica de los empresarios de este sector que no cumplen. Se desesperan por facturar o no sé, pero la realidad es que hemos advertido que no respetan distanciamiento entre mesas, entre las personas, etcétera”.

“Si bien muchas veces es difícil el manejo de las personas jóvenes y que las mismas tomen conciencia, hay cuestiones que es responsabilidad exclusiva de los mismos. Por ejemplo si tienen que entrar 200 personas y dejan entrar a 500 es su responsabilidad, no pueden sacarse eso de encima”, expresó Nancy Todorff en conversación con “el Retrato…”

Al ser consultada por “el Retrato…” sobre la posibilidad que cierren muchos establecimientos hoteleros y gastronómicos de la ciudad en el corto plazo, respondió: “Si no hay una ayuda del gobierno, vamos a seguir perdiendo fuentes laborales, no hay dudas sobre esto” y añadió que incluso se debe tener en cuenta que “muchos trabajadores ya comenzaron la temporada 2021 teniendo varias deudas y había expectativas mayores en relación al verano”.

“Muchas empresas siguieron arrastrando deudas y la temporada no les permitió ponerse al día con las mismas. Si bien hubo un REPRO II, de 9 mil pesos por trabajador, el trámite del mismo es engorroso y ni siquiera es una ayuda segura, porque muchas veces se ha aprobado, pero el dinero no llega”, sostuvo.

En relación a las posibles restricciones que puedan ser aplicadas al sector, ante los anuncios de una segunda ola de coronavirus, Todoroff apuntó: “En el 2020 se perdieron 1400 puestos de trabajo de establecimientos que cerraron sus puertas en forma definitiva y desde el Sindicato se ha hecho un esfuerzo inmenso en ayudar con los pocos recursos que tuvimos, pero este año va a ser un desastre muy grande sino hay una ayuda muy fuerte por parte del gobierno al sector”.

“Si los negocios tienen que cerrar, la gran mayoría no van a poder abrir después, principalmente los que tienen que alquilar un local”, consideró a la vez que aseguró que el panorama será muy complejo y que “habrá que ir viendo en el día a día cómo encontrar herramientas para ello, porque la situación es desesperante y este año será mucho peor que el anterior”.