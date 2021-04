Sin respuestas: Continúa el acampe de los profesionales de la salud en el Interzonal

Ante la segunda ola del coronavirus que se aproxima, enfermeras acompañados por el resto de los profesionales de la salud del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) llevaron adelante este martes la segunda jornada de acampe frente al nosocomio con el obetivo de visibilizar las numerosas falencias en la salud pública que atraviesan desde hace mucho tiempo y en reclamo de mejoras en las condiciones salariales.

Fernanda Tapia, enfermera del nosocomio, dialogó con “el Retrato…” y expresó que este martes cortaron la circulación por la Avenida Juan B. Justo como medida de protesta, pero que hasta el momento no han obtenido respuestas a sus reclamos. “Pese a haber dicho que asistirían, desde ATE no se hicieron presente en el lugar”, precisó.

“Toda la vida el sindicato vivió del aporte de los trabajadores estatales, que están afiliados a ATE y salud pública por un lado y por otro SICOP, que fue el único sindicato que sacó un comunicado diciendo que nos acompaña en esta lucha. La mayoría estamos afiliados a los sindicatos, pero no estamos de acuerdo con estos cierres que hicieron”, explicó.

En tal sentido, describió que ATE firmó un aumento del 34% en tres cuotas y abrir la paritaria en noviembre. “El gran déficit de esto es la inflación en primer lugar, en segundo que pasamos un año caótico de pandemia y que hace 10 años que no nos recategorizan”, cuestionó a la vez que comentó que dicha cuestión no está resuelta por cuestiones administrativas, en tanto “falta únicamente una firma”.

“El bono de pandemia jamás se habló, al personal no lo pasan a planta, no renuevan becas y las vacaciones y licencias están suspendidas por pandemia y nos dieron 12 días en dos cuotas, lo cual no alcanza, porque estamos cansados física y psíquicamente”, apuntó a la vez que comentó: “Hablan de la segunda ola y todavía no nos repusimos de la primera. Tenemos menos gente que antes y más cansancio”.

Por último, la profesional de la salud adelantó a “el Retrato…” que seguirán acampando junto a los demás trabajadores frente al Hospital Interzonal de Agudos hasta tanto tengan una solución a sus reclamos.