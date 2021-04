Ramos Padilla rechazó pedido de Gray y Máximo Kirchner tiene el camino libre a la Presidencia del PJ

El titular del Juzgado Federal Nº 1 de la Plata con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, rechazó el pedido de nulidad presentado por el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, quien buscaba suspender la convocatoria a elecciones internas para renovar autoridades del Partido Justicialista bonaerense en mayo.

En ese sentido, fuentes judiciales indicaron que el magistrado rechazó una serie de irregularidades que el jefe comunal atribuía a la convocatoria y “rechazó el planteo de nulidad” interpuesto por el actual titular del PJ bonaerense, ante la candidatura del jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner.

Entre los principales argumentos, Ramos Padilla precisó que Gray “no agotó la instancia partidaria, toda vez que no recurrió a su órgano máximo, es decir, el Congreso Provincial, a efectos de permitir la revisión en el ámbito interno partidario de la decisión adoptada por el Consejo Provincial, previo a recurrir a esta instancia judicial”.

Además, el magistrado indicó que “tendrán personería para actuar ante la Justicia Federal con competencia electoral, los partidos reconocidos, cuando les hayan sido desconocidos los derechos otorgados por la carta orgánica y se encuentren agotadas las instancias partidarias elemento que no se encuentra verificado en el caso”.

Cabe señalar, que Gray, quien es vicepresidente del partido con mandato hasta el 17 de diciembre, planteó a la Justicia que invalide la resolución establecida en febrero, cuando se realizó una reunión virtual por la plataforma Zoom y se decidió establecer como fecha de elecciones el 2 de mayo.

“No estaban dadas las condiciones para debatir debidamente un tema de tal trascendencia institucional, por lo que hubiera ameritado convocarse a una reunión presencial o a una nueva reunión remota en donde se respetara el procedimiento oportunamente aprobado y convalidado por la justicia electoral”, dijo Gray.

De esta manera, el jefe comunal no logra reunir adeptos a su pedido. Es que, la Cámara Nacional Electoral, también avaló las elecciones por mayoría debido a que no encontró ninguna ilegalidad manifestada en el llamado, por lo que consideraron invalidar su solicitud.

Por otro lado, varios sectores del Frente de Todos salieron a respaldar la lista con la que Máximo Kirchner aspira a presidir el Partido Justicialista (PJ) bonaerense y que integran ministros nacionales, provinciales, intendentes, legisladores y sindicalistas.

“No es el partido de los intendentes, de La Cámpora, ni de la CGT, sino que la nómina de unidad integra a todos los sectores del peronismo”, sostuvo la ministra de Gobierno bonaerense, María Teresa García, quien integra la lista por la Primera sección.

En la misma línea, el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, consideró que se trata de “una propuesta de consenso que es el resultado de la unidad de los distintos sectores que integran el peronismo bonaerense”.

En concordancia, la diputada provincial Florencia Saintout, quien encabeza la lista de concejeros y concejeras justicialistas por la Octava sección electoral, sostuvo que “con Máximo Kirchner, el PJ bonaerense inicia un proceso de renovación”.