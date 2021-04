Nación, Provincia y Ciudad acordaron restricciones nocturnas y al transporte público

Después de la reunión que mantuvieron los gobiernos nacional, bonaerense y porteño en Casa Rosada, tras la suba de casos de coronavirus, se decidió limitar el uso del transporte público en el AMBA y resta definir el horario de restricción a la circulación nocturna.

En este sentido, sólo tendrán permitido viajar en micro, tren y subte, el personal que es considerado esencial y los docentes y alumnos de las escuelas, ya que se mantendrán las clases presenciales.

En tanto, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, mantiene conversaciones con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para acordar cuál será el horario en que se reducirá la circulación durante la noche.

Cabe recordar, que la inteción del presidente, Alberto Fernández, es que la gente no salga de su hogar entre las 22 y las 6 de la mañana, iniciativa que apoya el Gobierno bonaerense, mientras que la Ciudad aceptaría restringir a partir de las 12 de la noche.

El principal eje del debate radica en la vida social. Sin embargo, Horacio Rodríguez Larreta pretende que se habiliten las actividades hasta la medianoche para que los locales gastronómicos tengan más margen para funcionar.

No obstante, las tres jurisdicciones están de acuerdo en que se deben aumentar los controles para que las restricciones vigentes se cumplan de forma efectiva como así también en que no se debe perjudicar a las actividades comerciales y productivas.

El total de las medidas no se dio a conocer aún, sino que se hará antes del viernes 9, día en que vence el decreto de necesidad y urgencia que establece el distanciamiento social en todo el país.

La decisión se dio en el marco del mayor pico de contagios de coronavirus desde que comenzó la pandemia. El Ministerio de Salud de la Nación informó que, en las últimas 24 horas, se registraron 163 muertes y 20.870 casos nuevos.

En la reunión participaron, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y sus pares de provincia, Carlos Bianco, y Ciudad, Felipe Miguel. Además asistieron, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, el titular de la cartera sanitaria porteña, Fernán Quirós y el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.

Según indica el parte epidemiológico, hasta el momento en Argentina hay 3.642 personas internadas en terapia intensiva con la enfermedad y el porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 57,4% y en el AMBA del 63,5%.

Por otra parte, en las últimas 24 horas se realizaron 75.392 testeos, lo que asciende la cifra de infectados a 2.428.029 mientras que el número de víctimas fatales trepó a 56.634.