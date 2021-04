INIDEP: Continúan las medidas de fuerza y no cederán hasta una respuesta positiva

Trabajadores del Inidep iniciaron un paro general de actividades que se extenderá por 48 horas y este miércoles se anunciaría su extensión por otras 48 horas en reclamo de una recomposición salarial.

Silvana Campodónico, investigadora marplatense confirmó que “estamos en asamblea permanente. Y estamos por las mañanas en el Instituto pero sin realizar trabajo” acotando que “aún no hemos tenido respuestas , ni acercamiento acerca de nuestros reclamos.”

Reconoció la trabajadora que “Si bien pasa por lo salarial, también reclamamos cuestiones de política institucional con la que no acordamos. En cuando al salario estamos tratando más allá de la recomposición salarial”

En este sentido dijo que “en un primer momento pensamos en un bono o beneficio como se le dio a Conicet. No es que con eso Conicet recompuso salario, pero fue un gesto del Ministerio de mejorar.”

Cabe aclarar que a la gran mayoría de los empleados del Inidep les corresponde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca”, “desde nos dicen es que no hay respuesta”, subrayando que “tanto ATE como UPCN siempre ha acompañado nuestro reclamo”

Por último enfatizó que “seguiremos con distintas medidas de fuerza hasta obtener lo que solicitamos. Hay compañeros que llegan a 30 mil pesos por mes, y con eso les es imposible poder subsistir. Seguiremos hasta lograr que se te revean estas cuestiones”