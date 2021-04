Gastronómicos aclaran que los empleados del Sheraton seguirán cobrando el 75% de su salario

Finalizado semana santa y ante los anuncios de una segunda ola de coronavirus, la secretaria general de Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra) Mar del Plata, Nancy Todoroff, en diálogo con “el Retrato…” advirtió que el Hotel Sheraton de Mar del Plata cerró durante abril y mayo. A su vez, no descartó que otros establecimientos también tomen la misma medida.

“Son aproximadamente 80 los trabajadores que se encuentran afectados por esta situación, los cuales se encuentran cobrando un 75% de sus salarios, ello en el marco del convenio 223 suscripto el año pasado por la UTHGRA a nivel nacional, que tiene vigencia hasta mayo de este año”, explicó la secretaria general de Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra) Mar del Plata, Nancy Todoroff.

Asimismo, Todoroff adelantó a “el Retrato…” que existen otros establecimientos hoteleros que podrían cerrar también sus puertas en los próximos días, aunque por el momento reparó en que no existen confirmaciones oficiales. “Algunos establecimientos evalúan que es más conveniente si poner en riesgo las fuentes de trabajo teniendo abierto o cerrar y pagar el 75% del salario a los trabajadores”, expresó.

Conforme a ello, aclaró que “los empresarios que toman este convenio pagan mucho menos de cargas sociales y para no poner en riesgo las fuentes de trabajo en muchos casos prefieren tomar esta medida”.

El Hotel Sheraton de Mar del Plata les informó a los trabajadores que cerrarán el establecimiento hasta junio. Durante ese lapso, los trabajadores percibirán lo que establece el artículo 223 del convenio firmado por el sindicato y la federación empresarial.