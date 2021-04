Trabajadores del Inidep inician un paro de 4 días reclamando urgente mejora salarial

Trabajadores del Inidep, luego de no tener ninguna respuesta de parte de las autoridades del Instituto a su reclamo salarial , resolvieron 4 días de paro, el que habrá de comenzar en las primeras horas de este martes.

Paula Moriondo, una de las integrantes del plantel obrero indicó ante “el Retrato…” que “están involucrados los dos gremios que nos están apoyando”, acotando en tal sentido que “ATE va a decretar un paro ATE por 48 horas y después UPCN por igual tiempo”

La medida impedirá que se “se entreguen informes, lo que impedirá además la campaña del calamar y también la de langostinos, que también se parará hasta que nos escuchen”

Destacó que el reclamo de la pasada semana no tuvo respuesta, en tanto los gremios se reunieron con el director, pero fue informativa porque dicen que no se puede hacer nada. Son sólo palabras”

Remarcó en tal sentido que “hasta que no haya algo concreto los trabajadores de Inidep en su conjunto, estamos en esta medida”



Enfatizó la trabajadora que la situación laboral “es insostenible. Son 400 personas que trabajan en el Instituto y su gran mayoría adhiere a las medidas de fuerza”, subrayando que “la parte de embarcados que no se suman porque tienen otro gremio, el Simape; pero la parte científico, técnico y administrativa sí”.

Finalmente reconoció que “nos acorralaron a hacer esta medida. No nos dejaron alternativa. Este martes nos vamos a juntar en el Instituto y seguiremos mostrando el problema en los medios, pidiendo reuniones hasta que tengamos el compromiso de que hagan algo. La gente está muy mal económicamente”