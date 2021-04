Palena: “Si se aplican grandes restricciones, seguramente muchos hoteles cerrarán sus puertas”

Después del fin de semana largo por Semana Santa, en el que arribaron a Mar del Plata 177.171 turistas, Eduardo Palena, vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica, en dialogo con “el Retrato…” adelantó que la ocupación rondó el 75% y reconoció que en los próximos días se podrán registrar casos de cierre de establecimientos hoteleros. “Si se aplican grandes restricciones, seguramente muchos hoteles tengan que cerrar sus puertas”, subrayó.

Eduardo Palena, vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica, en dialogo con “el Retrato…” explicó que, si bien por el momento no hay números exactos, se estima que la ocupación en los establecimientos hoteleros de Mar del Plata rondó el 75% durante este fin de semana largo. “En general siempre registran mayor nivel de ocupación los hoteles de 4 o 5 estrellas, pero eso se da más que nada porque hay menos plazas”, describió.

Asimismo, el representante del sector destacó el cumplimiento de los protocolos sanitarios en la totalidad de los establecimientos hoteleros de Mar del Plata. “Las medidas de seguridad se implementan a la perfección. Tanto el sector de hotelería como el de gastronomía tienen personal capacitado y la experiencia de todo un verano con protocolos, lo cual funcionó muy bien. Por eso estamos en contra de la aplicación de restricciones en el sector”, afirmó.

“Los aires en los espacios en común de los hoteles no se están usando, solo están permitidos los individuales. Mientras que en lo que respecta al servicio de comida, se debe respetar el distanciamiento social y el aforo exigido por la normativa”, detalló al mismo tiempo que aclaró que “los desayunos buffet están permitidos, pero en formato asistido, es decir, donde están exhibidos los alimentos hay una mampara de acrílico, la persona se acerca con una bandeja, elige lo que quiere consumir y se lo lleva a la mesa”.

Además, destacó que en la entrada de cada establecimiento hotelero se debe tomar la temperatura a los huéspedes así como también precisó que cada lugar debe tener ciertos elementos de higiene a disposición del cliente. “Hay alcohol en gel tanto en el ingreso del hotel como en todos los ascensores y pisos del mismo”, aclaró.

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre si durante este fin de semana se han reportado casos de coronavirus dentro de personas que se encontraban alojándose en algún establecimiento de la ciudad, respondió que no. “No he tomado conocimiento de alguna situación de covid dentro de un hotel. Generalmente esas cosas se saben en seguida, pero no hubo ninguna comunicación. Igualmente la gente no está en todo el día del hotel y las posibilidades de contagiarse siempre están”, apuntó.

Seguidamente, Palena adelantó que en los próximos días se podrán registrar casos de cierre de establecimientos hoteleros. “Todo va a depender de las medidas restrictivas que se apliquen, pero todavía no hay nada en concreto. Si se aplican grandes restricciones, seguramente muchos hoteles tengan que cerrar sus puertas”, advirtió.

Por último, se refirió a la posibilidad de una segunda ola de coronavirus y admitió: “Pretendemos que no cierren la ciudad” y subrayó: “En lo que es hotelería hemos demostrado que podemos trabajar sin contagios, pero si cierran las ciudades se complica porque ya no podríamos trabajar, lo cual sería catastrófico para el sector”.

“El año pasado tuvimos 9 meses de inactividad, pero veníamos de un verano bueno, donde la gente tenía sus reservas. Ahora venimos de una temporada muy pobre, donde apenas pudieron pagar los costos operativos del mes y encima endeudados del año pasado. Si hay cierres, la actividad se vería realmente muy comprometida”, concluyó.