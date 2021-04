Las partidas de ajedrez en el tablero gigante vuelven a la Plaza San Martín

La puesta en valor de este espacio, ubicado sobre el Palco de los Músicos, también recuperado por el Municipio recientemente, se dio con una partida donde se desarrolló la apertura Gambito de Dama, entre Benjamín Delicio, campeón sub 10 absoluto y Malena Layus, subcampeona sub 8 absoluto, la cual, luego de varias movidas, se acordó terminarla en tablas (empate).

El tablero gigante de ajedrez, ubicado sobre Palco de los Músicos de Plaza San Martín –recientemente recuperado- fue restaurado y se dio inicio a nuevas partidas de esta disciplina.

La tarea de intervención realizada en el sector, dio la posibilidad fortalecer dos aspectos de la identidad cultural marplatense: los conciertos de la Banda Sinfónica Municipal y las partidas de ajedrez.

Se trata de un piso de damero donado en el año 1984 por José Torcivia, vicepresidente de la Federación Marplatense, junto a las piezas de madera tallada. Durante su inauguración se encontraron allí el Maestro Miguel Najdorf e Isidoro Fridman.

La Dirección de Restauración de Monumento Escultóricos, a cargo de Costanza Addiechi, informó que desde el Municipio se contribuyó con la puesta en valor de las piezas de madera que fueron utilizadas durante la presentación, organizada por miembros de la Federación Marplatense en conjunto con el EMDER.

Luego de la partida de los campeones, se realizaron unos 30 juegos simultáneos en 10 tableros instalados en la Plaza San Martín y donde los maestros Ignacio Fernández Massetti y Roberto Fidel jugaron con ajedrecistas y público en general.

El objetivo de la Federación Marplatense de Ajedrez es que este espacio sea utilizado continuamente y, especialmente, por chicos de las escuelas. También, la finalidad es difundir la práctica de esta disciplina y los lugares donde se práctica.