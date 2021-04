Intensos controles de Inspección General al mando de Marcelo Cardoso durante el fin de semana

Una intensa tareas realizaron inspectores municipales bajo las órdenes de Marcelo Cardoso cumpliendo directivas del propio Intendente Guillermo Montenegro llevaron a cabo durante el largo fin de semana 162 inspecciones, notificaciones e intimaciones, verificando el cumplimiento de las normativas vigentes para su funcionamiento y Protocolos de Covid 19.

A lo largo de los cuatro últimos días infraccionaron a:

– Restaurante ( JAQUE MATE ), ubicado en Córdoba 3061, por desarrollar actividades comerciales con espectáculo en vivo sin permiso municipal correspondiente Ord. 14000.

– Restaurante con Baile y Espectáculo ( ZWAN ), ubicado en UTF Balneario 6, Playa Grande, por desarrollar actividades comerciales fuera del horario permitido por Res. 928/21.

– Restaurante ( ABBRACADABRA ), ubicado en Garay 1438, por desarrollar actividades comerciales sin exhibir el certificado de habilitación municipal correspondiente Ord. 20054 y por realizar espectáculo en vivo sin permiso municipal correspondiente Ord. 14000.

– Confitería Bailable ( BORA BORA ), ubicado en Entre Ríos 1864, por desarrollar actividades comerciales sin respetar protocolo de funcionamiento gastronómico COVID 19 ( sin distanciamiento entre búrbujas sanitarias ).

– Restaurante y Parrilla ( QUÉ PASÓ ), ubicado en M. Zabala 79, por desarrollar actividades comerciales sin exhibir el certificado de habilitación municipal y en rubro no habilitado ( Espectáculo ) Ord. 20054 y sin respetar protocolo de funcionamiento gastronómico COVID 19 ( sin distanciamiento entre búrbujas sanitarias ).

– Café – Bar ( FAST AND FUNNY ), ubicado en Belgrano 2402, por desarrollar actividades comerciales fuera del horario permitido por Res. 928/21.

– Restaurante ( OLA ), ubicado en Olavarría 3139, por desarrollar actividades comerciales en rubro no habilitado ( Espectáculo ) Ord. 20054.

– Polirrubro ( SR. KIOSQUERO ), ubicado en Olavarría 3016, por desarrollar actividades comerciales fuera del horario permitido por Res. 928/21.

– Cervecería ( SAN CARLOS ), ubicado en Olavarría 4751, por desarrollar actividades comerciales sin exhibir el certificado de habilitación municipal correspondiente Ord. 20054.

– Restaurante ( OGHAM ), ubicado en Alem 3454, por desarrollar actividades comerciales con difusión musical desde el interior del local hacia el ámbito público Ord. 17817.

Mediciones por Ruidos Molestos en :

Brandsen al 3200.

Alvarado al 2200.

P. P. Ramos al 2700.

Azopardo al 10700.

Primera Junta al 100.

Notificación de Expedientes de Denuncia por Ruidos Molestos en:

Irala al 4600.

Mosconi al 2200.

Lijo López al 5200