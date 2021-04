El Emtur entregó reconocimiento al primer balneario 100% Pet Friendly de Argentina

El presidente del Ente Municipal de Turismo de Mar del Plata (EMTUR) Federico Scremin y el director coordinador Emiliano Recalt, hicieron entrega del reconocimiento al primer balneario 100% Pet Friendly de Argentina. “Un emprendimiento que brinda valor agregado a las posibilidades turísticas de la ciudad”, refiere la declaración.

“Existe una nueva demanda por parte de turistas y marplatenses que no estaba siendo atendidas, por lo cual los servicios del Balneario fueron recibidos con excelentes repercusiones, llegando en muchos medios de comunicaciones tanto nacionales como internacionales. Incluso, consolidándose como el balneario de famosos amantes de los perros”, refirió Gabriel Sapienza responsable del emprendimiento.



“Para el ingreso un equipo de adiestradores evalúa las características de las mascotas, determinando si están aptos o no para la estadía en el balneario. Así mismo se deben cumplir ciertos requisitos: libreta sanitaria al día y desparasitación interna y externa”, agregó.

El Balneario funciona desde hace 7 años y está debidamente equipado, esto incluye desde juegos para perros, plaza de diversión, piscina canina, duchadores y sectores higiénicos.

Asimismo hace hincapié en la tenencia responsable y en normas de convivencia para disfrutar respetuosamente del espacio en común.

El contexto de pandemia, generó que el 2020 fuera un año record en adopciones de perros, integrándose los mismos como miembros de la familia y viéndose esta tendencia de salir de vacaciones también con ellos.



“Por todo ello, y con orgullo podemos decir que en Mar del Plata tenemos todo: mar, bosque, laguna, sierra, propuestas para todos los gustos y modalidades de vacaciones, para venir en familia. Sumado a esto, en Mar del Plata reconocemos el vínculo socio afectivo que las personas y familias tienen con su integrante de cuatro patas, y para ello, nuestra ciudad cuenta con infraestructura adecuada para disfrutar de unas vacaciones inolvidables”, destacaron desde el Ente de Turismo.

“Se declara de interés turístico a YES! Playa Canina y se auspicia que sigan surgiendo propuestas temáticas para abastecer esta demanda creciente de turismo Pet Friendly”, concluye el reconocimiento.