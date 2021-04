Acampe en las puertas del Interzonal pidiendo se efectivicen las recategorizaciones

En el marco de segunda ola del coronavirus que se aproxima y solicitando una urgente recategorización, enfermeras acompañados por el resto de los profesionales de la salud del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) realizaron este lunes una nueva protesta frente a las puertas del nosocomio en reclamo de mejoras en las condiciones salariales, en tanto advierten que los sueldos básicos rondan los 12 mil pesos. El acampe continuará hasta que sean escuchados.

Fernanda Tapia, enfermera del nosocomio, dialogó con “el Retrato…” y expresó que los reclamos comenzaron a partir del 21 de septiembre pasado en el marco del abrazo solidario al hospital con la convocatoria de todos los trabajadores del área de enfermería de la institución. “Los trabajadores de la salud y el personal hospitalario estamos pidiendo la recategorización, la cual hace varios meses nos vienen diciendo que se va a hacer, pero por problemas administrativos no se hizo aún”, sostuvo.

En tal sentido, detalló que si se suscribe dicha resolución, la misma impactaría directamente en el recibo de sueldo. “Si aumentan las categorías, aumentaría el salario”, afirmó al mismo tiempo que aclaró que el sueldo básico ronda los 12 mil pesos y que el resto de los trabajadores de salud de la provincia de Buenos Aires se encuentran en la misma situación.



“Es un vergüenza que siendo personal de salud cobremos este dinero. Con este sueldo no se puede vivir y por eso, se ejercen dos trabajos en muchos casos”, indicó a la vez que comentó que “el pluriempleo representa una carga psíquica y física importante” para todos los trabajadores.

En función de ello, explicó que las capacitaciones llevan mínimo tres años. “Por el sueldo que cobramos no tenemos ni siquiera derecho a capacitarnos, tenemos que ir a hacer otro trabajo”, detalló la enfermera profesional, que estudió durante 5 años la licenciatura en la carrera.

Por otra parte, admitió que desde el sector temen frente a las consecuencias de una segunda ola de coronavirus. “Nos están advirtiendo sobre una segunda ola, pero todavía no nos pudimos recuperar de la primera. Hay becados que no se les renovó la beca, gente que todavía no pasó a planta y faltan recursos humanos. Todo eso está preocupando”, apuntó.



En relación a la medida de protesta, precisó que permanecerán acampando en el lugar d y que se encuentran a la espera de una nueva oferta. “No hay ningún sindicato que nos esté avalando en este momento, somos trabajadores unidos y estamos amparados por el artículo 14 bis de la Constitución Nación”, advirtió al mismo tiempo que reconoció que las autoridades no les dan respuesta a sus reclamo, en tanto la cuestión “es muy política”.

Seguidamente, la profesional de la salud hizo hincapié en la situación edilicia del Hospital Interzonal de Agudos en el marco de la pandemia del coronavirus y remarcó: “Todavía no está colapsado el nosocomio, pero están viendo una segunda ola”.