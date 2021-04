Padre Luis Albóniga: “Para nosotros los cristianos, la Pascua es el fundamento de la fe”

El Domingo de Resurrección o de Pascua, que acaba de celebrarse e s la fiesta más importante para todos los católicos. Fecha en la que se conmemora la muerte y resurrección de Jesús, el Hijo de Dios. Hecho que representa el eje central del catolicismo. En tiempos de pandemia, incertidumbre y padecimientos, es una oportunidad para revisar nuestras vidas, barajar y dar de nuevo. Para el Pbro. Luis Albóniga, párroco de la ciudad de Mar del Plata: “La Pascua es el fundamento de la fe”.

En dialogo con “el Retrato…” indicó que: “Para nosotros los cristianos, la Pascua es el fundamento de la fe. Lo podríamos decir con las palabras de San pablo “Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe”. Creeríamos en un Dios ausente. Para nosotros es fundamental la resurrección de Cristo porque afirmamos el Dios presente en medio nuestro. El Dios comprometido con el ser humano. Pero un Dios que resucitó habiendo pasado por el dolor y por la muerte. Es un Dios que transforma, transfigura el dolor, la enfermedad, la muerte. Todas estas situaciones de dificultad, de misterio y de dolor de los seres humanos que pueden ser resignificadas, redescubiertas a la luz de la fe y de la presencia de Cristo Resucitado y de ese modo tenemos la fuerza para seguir adelante”.



En medio de una semana de mucho trabajo, el Padre Luis, como lo llaman todos, continuó con su relato, indicando que: “También es importante porque nos reúne. Y esto se junta con lo sucedido en la pascua el año anterior. El año pasado nos tocó vivir una Pascua en condiciones sumamente extraordinarias. Justo se había declarado el ASPO y eso hizo que cada uno celebrara la Pascua en sus casas, que no nos pudiéramos reunir y que nuestros templos estuvieran cerrados. Ni siquiera pudimos celebrar los bautismos que están tan unidos a la celebración de la Pascua. Este año podemos reencontramos.”

La Pascua entonces es símbolo de alegría, de fiesta, pero también de compromiso. De hacerse conscientes de lo que significa creer, tener fe, y ser signos de Cristo muerto y resucitado. La virtud de la esperanza es la gran virtud del cristiano. Al respecto de cuál es su percepción del ánimo de la gente en esta fecha fue claro: “He podido percibir la inquietud, ese deseo de la gente de volver. Es verdad que hay quienes se enfriaron un poquito. Por eso es lindo anunciar, animar, motivar a que puedan volver del modo en que podamos. No perder la presencialidad. Porque perdiendo la presencialidad, mantenemos la fe, pero perdemos un aspecto importante que es la posibilidad de celebrarlo en comunidad. La posibilidad de acompañarnos, de sostenernos mutuamente.



La gente participó muchísimo. Acá en Asunción pudimos hacer algunas celebraciones como el Vía Crucis, el Domingo de Ramos, el Domingo de Pascua en la calle. El tiempo acompañó y eso hizo que se pudieran respetar mucho mejor las condiciones de los protocolos. Fueron innumerables y permanentes las confesiones, a al mañana, a la tarde, a la noche. Y esta necesidad de salir, de volver, de encontrarse con una iglesia viva.”

La situación de la pandemia ha llevado a muchos a quedarse en sus casas, y a otros a mantenerse en el trabajo de ayudar. Así lo manifestó el Padre Luis: “Durante la pandemia han permanecido activos algunos grupos. Pero hay dos que no hemos dejado nunca de sostener, y que no suspenderemos porque nuestros hermanos lo necesitan. Uno es el grupo de Cáritas en la parroquia, que atiende casi a diario y en distintos horarios para respetar el protocolo. Con la asistencia de ropa, desayuno algunos días y el servicio de viandas para quienes vienen a pedir comida. El otro servicio es el de Dies Domini que se realiza los domingos por la mañana, preparando un desayuno y llevándolo a las personas que están en la calle.”



Consultado acerca de los planes previstos para el 2021 desde la parroquia, explicó: “Tenemos la sorpresa gratísima de que mas de 100 familias han venido para iniciar la catequesis. Esto muestra un deseo de acercarse a la fe muy grande. Por eso en la parroquia, hemos podido, con ayuda de donaciones adquirir la casa lindera a la parroquial. Estamos trabajando para arreglarla junto con el acompañamiento de la comunidad, para comenzar el proyecto de reforma, que se podrá apreciar esta semana a través de nuestras redes sociales. Esta destinado a la posibilidad de brindar los servicios que tenemos y que, actualmente se realizan en un espacio muy reducido”.