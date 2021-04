Intensos controles de personal municipal a lo largo de todo el fin de semana largo

Equipos de Control MGP, identificados con chalecos celestes, verificaron el uso de barbijo y distanciamiento en los sitios más concurridos de la ciudad. Inspección general realizó actas a los comercios que no respetaban el horario de cierre decretado por la provincia. Desde Seguridad desactivaron 13 fiestas clandestinas y montaron operativos de tránsito en puntos estratégicos.

En el marco de los controles realizados durante el fin de semana largo de Semana Santa, la Municipalidad de Gral. Pueyrredon desplegó operativos en distintos lugares y horarios.

Principalmente, se controló el cumplimiento de protocolos sanitarios como distanciamiento social y uso de barbijo, horarios de cierre de locales gastronómicos, operativos de tránsito y fiestas clandestinas, entre otras acciones.

Los equipos de Control MGP, identificados con chalecos celestes, estuvieron presentes en los centros concurridos para verificar el uso de mascarillas y distanciamiento.

Recorrieron la Rambla, la Peatonal San Martin, Güemes y Alem. Además, parte del equipo se dirigió a colaborar con la organización de las filas y el distanciamiento en el Centro Comercial Puerto y en el Parque Primavesi. En estos operativos participaron 80 agentes y se entregaron 1200 barbijos.

A su vez, Inspección General realizó el control de los comercios nocturnos con 5 grupos de inspectores. Se realizaron 32 procedimientos, verificando las salidas de emergencia, matafuegos con carga vigente, habilitación municipal, protocolo Provincial Covid 19, difusión musical, permiso de espectáculo y control de cierre a las 2 de la madrugada.

También, se realizó un acta de constatación en un restaurante por desarrollar actividades comerciales en rubro no habilitado (espectáculo), al igual que en un polirrubro por no respetar el horario de cierre (2 am) – ambos ubicados en la calle Olavarria.

Además, se realizó un recorrido por Av. Colon, Av. Luro, Av. Constitución, Paseo Costero desde Playa Grande a Parque Camet, Córdoba, San Luis, Mitre, Güemes, Olavarría, Parque Primavesi, Alem y Av. Libertad.

Se desarticularon 13 fiestas clandestinas

El Cuerpo de Patrulla Municipal realizó intervenciones por denuncias anónimas de fiestas clandestinas. Durante la jornada del jueves a la noche y madrugada del viernes, se recibieron 18 denuncias, de las cuales tres fueron positivas y desarticuladas. Además, 12 fueron resultados negativos y tres derivadas al 911.

También fueron secuestrados 16 vehículos (6 motos), 15 por falta de documentación y 1 por desperfecto mecánico que impide conducir.

Ya en la noche del viernes y hasta el sábado a la madrugada, se recibieron 18 denuncias, se desarticularon 4 fiestas clandestinas y 5 denuncias fueron derivadas al 911.

En un operativo de control en Batán, se labraron 22 actas por diferentes motivos, se secuestraron cinco vehículos, tres de ellos por alcoholemia y dos por falta de licencias para conducir.

Durante el sábado por la noche, se recibieron un total de 31 denuncias y se desarticularon 6 fiestas.

En el mismo marco de acciones de control, se realizó un operativo en el Paseo Davila y Córdoba, donde fueron secuestrados 8 vehículos por alcoholemia positiva y 10 por falta de documentación.

Por otro lado, el Distrito Descentralizado Vieja Usina, en conjunto con personal de Inspección General, Policía de Destacamento Los Acantilados y Marquesado, procedió a la clausura de local comercial ubicado en calle 14 esquina Floreal Gorini, el cual desarrollaba actividades comerciales sin certificado de habilitación. Asimismo, se desarticuló una juntada clandestina denunciada por ruidos molestos en las inmediaciones de la plaza de la Iglesia en Playa Chapadmalal. También se controló el cumplimiento de los protocolos Sanitarios y reglamentarios en Comercios de la zona.

Por último, el Distrito Descentralizado Batán, a través de personal de la División Administración Habilitaciones y Permisos Varios, en forma conjunta con personal de Comisaría Octava, labró un acta de clausura por fiesta clandestina con una concurrencia superior a las 85 personas. Entonces, procedió al secuestro de bebidas alcohólicas.