El Presidente Alberto Fernández, con coronavirus: continúa estable y asintomático

El jefe de Estado está aislado y con “control médico continuo”, tras haber confirmado que se contagió de COVID-19 el viernes pasado. La Unidad Médica Presidencial brindó e un nuevo parte oficial sobre la salud del presidente Alberto Fernández, quien el viernes por la noche, en el día de su cumpleaños, comunicó que había dado positivo por coronavirus.

“Se encuentra estable, asintomático, con parámetros dentro de rangos de normalidad. Seguirá cumpliendo el aislamiento obligatorio y bajo control médico continuó”, precisa el comunicado.

Desde la Unidad Médica Presidencial también explicaron que “el cuadro clínico (de Alberto Fernández) es leve, confirmando la inmunización otorgada por las vacunas recibidas previamente”.

En Casa Rosada confirmaron que “se informará diariamente la evolución del señor Presidente de la Nación, como así también las conductas médicas que se adopten en conjunto con el resto de los profesionales actuantes”.

Este domingo la ministra de Salud, Carla Vizzotti, contó que habló por teléfono con el Presidente y estaba “muy bien, de buen ánimo y con todos los parámetros de control de esta mañana estables”.

El gobernador Axel Kicillof también reveló que se comunicó con Alberto Fernández. “Acaba de llamarme el Presidente. Me contó que se siente bien y que cursa la enfermedad prácticamente sin síntomas”, dijo el mandatario bonaerense.

“Hablamos de la situación sanitaria de la Provincia. Quedamos también en que coordinaríamos con Rodríguez Larreta los pasos a seguir para detener el alarmante incremento de los contagios en la región del AMBA”, agregó Kicillof.

Este viernes a última hora Alberto Fernández contó que sintió “un leve dolor de cabeza” y había registró “37,3 de fiebre”. El Presidente tiene colocadas las dos dosis de la vacuna Sputnik V.

Ante los primeros síntomas, el jefe de Estado en principio se realizó un test de antígeno que dio positivo y luego ratificó su contagio de COVID-19 con un PCR.

“La vacuna funciona. Hay que aplicársela. Si no me hubiera vacunado como corresponde, ahora la estaría pasando mal”, confió el Presidente en declaraciones radiales, después de informar que había contraído la enfermedad.