El 58% de los comerciantes dijeron que vendieron menos de lo esperado

El relevamiento realizado por el DESE de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) de Mar del Plata indica que el 58% de los comerciantes vendió menos de lo esperado.

Finalizado el fin de semana largo de la Semana Santa los resultados del informe comercial realizado por el Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE) de la UCIP indican que las ventas no fueron las esperadas.

El universo de entrevistados estuvo conformado por los rubros considerados no esenciales de los Centros Comerciales a Cielo Abierto que ven afectada su actividad cotidiana por el incremento del turismo. Los rubros participantes fueron artículos deportivos y recreación; bazar y regalos; bijouterie y accesorios; calzado y marroquinería; electrodomésticos; indumentaria; lencería; joyerías y relojerías; jugueterías; perfumerías y cosmética; textil blanco y ropa de cama, mueblerías.

El presidente de la UCIP, Cdor. Blas Taladrid destacó “el comentario general de los comerciantes fue que se vio una importante llegada de turismo a nuestra ciudad con motivo del fin de semana largo pero que el ánimo de los mismos era más de pasear y recorrer que volcarse a realizar compras”.

Además agregó “celebramos el incremento del turismo y que nuestra ciudad sea elegida como una de las localidades para descansar, pero específicamente en nuestro sector los resultados nos dejan un sabor amargo ya que, si bien las ventas han sido muy dispersas entre los diferentes comercios y sectores de la ciudad, en términos generales los resultados no han sido los esperados. Igual para el análisis de este punto es que entendemos y consideramos la frágil situación económica que está atravesando la comunidad en general en consecuencia de la pandemia COVID-19.”

En el informe en relación al turismo y el consumo de este fin de semana el 54% de los encuestados respondió que hubo “mucha gente y poco consumo”; el 28% “mucha gente y aumento del consumo”; y el 18% restante “poca gente y sin impacto en las ventas”. “Si bien fue alto el número de visitas que recibió la ciudad, debemos tener en cuenta que días previos varias reservas fueron canceladas debido al aumento de casos que empezó a haber en el país, lo que hizo que algunas personas decidieran cancelar su viaje a último momento”, destacó Eduardo Mayer, directivo de UCIP y representante de la entidad en el directorio del EMTUR.

Por otro lado, respecto a las ventas específicamente el 58% indicó que vendió menos de lo esperado; el 26% lo esperado; y el 16% más de lo esperado.

Al pedirles que comparen el fin de semana largo de Carnaval con el de Semana Santa, el 54,8% de los comerciantes contestó que las ventas de Carnaval fueron superadoras. Además indicaron que, para esta fecha, implementaron varias estrategias comerciales para atraer al cliente como descuentos en efectivo, extensión de liquidaciones, sorteos especiales por Pascua, rebajas en discontinuos y promociones con entidades bancarias.