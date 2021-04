Unión venció a Belgrano de San Nicolás 93-77 y se mantiene invicto

El equipo de Ezequiel Santiago Medina sigue invicto en el Torneo Federal de Básquet y sumó una nueva victoria, esta vez, ante Belgrano de San Nicolás 93-77. Tatu Bualó fue el goleador del “celeste” con 28 puntos.

El arranque de la visita fue inmejorable. Un parcial de 7-0 con un triple de un viejo conocido de Unión como Salazar en poco más de un 1.30 de juego generaba algunas dudas en el local. Pero de la mano de Tatu Bualo, Unión se acomodó en ataque y respondió con un parcial de 13-5 en poco más de 5 minutos para ponerse arriba en el tanteador(13-12). Con la ventaja a favor, Unión se ordenó en ataque y con un buen cierre de Villalón, con robos y puntos sobre la chicharra, llevó al Celeste a una ventaja de 2 dígitos y quedarse con el primer cuarto 22-12 arriba.

La segunda manga arrancó pareja. Fue gol a gol, con Unión siempre arriba en el marcador. Ezequiel Santiago Medina rotó el equipo y encontró en Juani Bellozas la intensidad habitual del interno en ambos costados de la cancha. Los de Amarillo empezaron a jugar de la mano de Víctor Fernández y para mantenerse en juego. Unión sin un juego vistoso supo cuidar la ventaja e irse al descanso largo 12 arriba (44-32).

El tercer cuarto arrancó con la visita buscando acortar el marcador. Los de San Nicolás metieron un parcial de 5-0 en 2 minutos para ponerse en juego nuevamente. Villalón y Bualó intentaron parar la arremetida pero Unión no se encontró ofensivamente, sufrió ataques rápidos y la visita se puso a 2 (48-46). Con dos triples la visita igualó el juego en 52 faltando 3 minutos. Unión no se desesperó y respondió con un parcial de 5-0 para mantenerse arriba. Con un doble sobre la chicharra de Gobetti, la visita cerró 60-58 abajo.



Con un equipo más bajo (Lofrano-Bualó-Villalón-Haag-Bellozas), Unión empezó a encontrar soluciones tanto en ataque como en defensa. En 3 minutos metió un parcial de 14-2 para volver a sacar dos dígitos (74-60). La intensidad defensiva de Unión fue dejando sin ideas a la visita. El local siguió encontrando variantes en ataque para mantenerse arriba y así evitar que la visita descuente con ataques rápidos. Bellozas y Cerone se hicieron fuertes en ambos tableros y ganaban la lucha de los rebotes. Bualó en todo su esplendor no solo hizo jugar, sino que aportó gol.

Unión supo cuándo golpear y se terminó quedando con un juego “chivo” para mantenerse invicto en el Torneo Federal. Ahora, los marplatenses se cruzarán con otro de los líderes que tienen la Bonaerense, Pergamino en condición de visitante el próximo fin de semana.

SINTESIS

Unión (93) Bualó 28, Villalón 19, Varas 3, Piñero 7, Cerone 12 (FI) Bellozas 13, Quinteros 0, Barón 0, Haag 3, Lofrano 8 DT: Ezequiel Santiago Medina

Belgrano (77) Fernandez 26, Eseverri 5, Araudo 4, Gobetti 20, Salazar 6(FI) Soldarini 3, Aldama 3, Prediger 3, Calcaterra 3, Abramor 4, Maffei 0, Trachitti 0 DT: Amarillo

Parciales: 22-12, 44-32 y 60-58

Cancha: Unión