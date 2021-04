Personal de Inspección General clausuró dos boliches y dos locales gastronómicos , en el marco de un operativo de control que se intensificó por Semana Santa, bajo la coordinación general de su titular Marcelo Cardoso.

Los locales infraccionados fueron Bora Bora sito en Entre Rios 1864 por no cumplir con protocolo de funcionamiento gastronómico covid 19 (sin distanciamiento); Nevermind ubicado en Moreno 2736 , el restaurante y parrilla “Que paso” por desarrollar actividades comerciales sin certificado de habilitación municipal correspondiente para espectáculo y no cumplir con el con protocolo de funcionamiento gastronómico covid 19, y el café bar “ Fast an Fany” de Belgrano al 2200, por llevar a cabo actividades comerciales fuera del horario permitido (02:00) según resolución 928-21.



También se labraron 27 actas verificando cumplieran 3l correcto funcionamiento de los comercios. El funcionamiento de salidas de emergencia. Matafuegos con carga vigente. Habilitación municipal. Protocolo Provincial de funcionamiento gastronómico covid 19. Difusión musical.Permiso de espectáculo. Control de cierre 2 AM resolución 928/21.

Por otra parte se cubrió evento de DJ en vivo en el comercio Gap verificando que cumpla con las condiciones de seguridad y que cumpla con el protocolo para eventos musicales y show en vivo covid 19.