Diputada repudiada por “rezar” para que Alberto Fernández contagie de coronavirus a Cristina Kirchner

El contagio de coronavirus de Alberto Fernández generó deseos de pronta recuperación de integrantes del oficialismo y de la oposición, aunque también generó diversos cuestionamientos de sectores con más críticas al Gobierno, entre ellos el de una diputada de Juntos por el Cambio que cosechó repudios.

Fue la legisladora provincial por el PRO Mendoza, Hebe Casado, quien se levantó picante este sábado y a las 8.05 de la mañana posteó un tuit más que polémico en el que deseaba que el Jefe de Estado haya contagiado de COVID-19 a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Díganme que el vacunado (por Alberto Fernández) estuvo con CFK en las últimas 48 horas”, fue el breve mensaje que la diputada nacional compartió en sus redes sociales y despertó una ola de críticas por parte de diferentes usuarios que salieron a responderle.

Los tuiteros remarcaron que en su perfil Casado ella misma se define como “médica especialista en inmunología”. “Menos mal que no vivo en Mendoza así no tengo la más mínima posibilidad de ser atendida por vos”, le replicó uno de los usuarios.

“¿Che, cruzaste los dedos cuando hiciste el juramento hipocrático, no? Si no no se entiende“, le respondió otro. “Cuando le cambian el nombre al partido por Juntos por el Contagio?”, agregó un usuario que se sumó a la indignación que generó la diputada del PRO.

“Una vergüenza! Su frase representa el “viva el cáncer” del siglo XXI. Deberían sancionarla en la Legislatura o en su Partido”, sentenció otra tuitera, relacionando el deseo de Casado con una de las consignas que se pintaron en las calles cuando se conoció la enfermedad de Eva Perón en 1952.