Legisladores de Juntos por el Cambio dicen que la postergación de las elecciones “es una trampa”

Pese a la iniciativa de algunos referentes de Juntos por el Cambio de abrir el debate para una posible postergación de las elecciones por la pandemia de coronavirus, en la Legislatura bonaerense hablan de “un debate saldado” y que de “una trampa del oficialismo”.

Fue el encuentro entre el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el jefe de bloque de diputados del FdT, Máximo Kirchner, el gobernador Axel Kicillof, el líder de la bancada de diputados PRO, Cristian Ritondo, y el intendente y referente del Grupo Dorrego, Jorge Macri, lo que encendió el debate.

La foto de los referentes del oficialismo y la oposición sirvió para volver a poner en escena una inquietud del Frente de Todos, que incluso tiempo atrás chocó con las abroqueladas filas cambiemitas que negaron la posibilidad de aplazar los comicios por la crisis sanitaria.

El senador provincial y presidente de la Coalición Cívica Andrés De Leo advirtió que “cualquier situación que quiera modificarse deberá primero ser una resolución en conjunto de Juntos por el Cambio”.

“Este es un debate con un claro contenido político y algunos dirigentes de Juntos por el Cambio caen en la trampa del oficialismo de instalar el tema de la postergación de la elección porque llegan con la economía y el plan de vacunación complicado”, fustigó el legislador de Bahía Blanca.

El planteo del Frente de Todos durante la reunión con los referentes de JxC fue encontrar los criterios objetivos para sustentar la posible postergación de los comicios. Es decir, trazar un escenario en el que se analice la ocupación del sistema sanitario, el crecimiento de los contagios y el impacto real de la segunda ola de COVID-19.



En este sentido, De Leo consideró que “es ridículo hablar de postergación por un mes, qué especialista está en condiciones de decir que va a mejorar la situación sanitaria”. “Ahí te das cuenta que es una especulación electoral del Gobierno para ver si le mejora las condiciones sanitarias”, apuntó.

“Hemos hecho una sugerencia de una reforma adecuada que tiene que ver con implementar el sistema de boleta única que generaría una transformación del sistema electoral, traería transparencia y mejoraría las condiciones de sanidad”, agregó el senador.

El aplazamiento de las elecciones en la provincia que concentra el 40% del padrón electoral, se definiría plegando el calendario bonaerense al nacional por decreto. De esa manera, se podría esquivar el engorroso debate en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.

Al respecto, el presidente de Coalición Cívica que “debería resolverse en la Legislatura y no por decreto”. “Sino demostrarían que quieren manipular el sistema electoral, como lo han hecho con las estadísticas sanitarias”, sentenció.

En la misma sintonía, el diputado de Juntos por el Cambio, Daniel Lipovetzky, enfatizó que “si quisieran refrendarlo por decreto estarían violando la ley electoral de la provincia y no lo vamos a permitir porque es inconstitucional”.

“Nuestra posición es que no se cambien las reglas del juego. Cualquier debate que se quiera hacer sobre la suspensión estamos en desacuerdo. De todas maneras, es algo que puede ser analizado por el sistema legislativo”, sostuvo el legislador a este medio.

Asimismo, Lipovetzky admitió que “siempre es posible discutir este tipo de cuestiones, pero primero tienen que reconocer los problemas para la vacunación, porque si fuera un éxito como lo muestran no tendrían que suspender las PASO”

En rigor, a tres meses del inicio del plan de vacunación, al país arribaron 5.768.540 de dosis de las más de 65 millones de dosis que se adquirieron por contrato, es decir sólo un 7,5%. Mientras que el número de contagios tuvo ayer otro pico con 16.056 casos y en total los infectados ascienden a 2.348.821.

“Es una especulación electoral, les conviene pasar para adelante las elecciones porque ven muy mal su imagen electoral; si la votación se demora se avanza con el plan de vacunación y mejora el humor social”, concluyó el legislador platense.

Tras el encuentro entre referentes del oficialismo y la oposición que abrió un nuevo capítulo para aplazar el calendario electoral, el gobernador Axel Kicillof y dos integrantes de su Gabinete salieron a respaldar la medida.

“Tenemos problemas de contagios y a eso le sigue la enfermedad y la muerte, hay que supeditar el calendario electoral a la realidad, y la realidad es una pandemia”, sentenció”, dijo Kicillof ayer desde Mercedes.

Sin embargo, el mandatario ató la definición a los acuerdos que se puedan tejer en el Congreso de la Nación y sostuvo que en caso de que posponga “el calendario electoral, la Provincia deberá plegarse”. “Estar en campaña electoral sería una frivolidad”, consideró.

En tanto, fueron el jefe de Gabinete, Carlos Bianco admitió la preocupación de las autoridades bonaerenses por la “situación sanitaria” ante el incremento de casos de coronavirus que podría haber en el mes de agosto, cuando está previsto que se realicen las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

“Lo que nos preocupa es que la situación sanitaria o epidemiológica esté en ese momento lo suficientemente compleja como para que se produzcan aglomeraciones y contagios masivos”, advirtió Bianco en declaraciones radiales.

Por último, la ministra de Gobierno Teresa García afirmó que llevar adelante los comicios sería un acto de “irresponsabilidad” y confirmó que en el encuentro de los dirigentes “empezaron a conversar, más allá de los tuits la posibilidad de una postergación de las PASO”.

García sostuvo que el aplazamiento del calendario electoral se fundamenta en la llegada de “la segunda ola que llegó y pinta para quedarse en la temporada invernal”. “Esto hace poner en crisis todo. Si estamos hablando que quizás haya restricciones en materia de producción o de actividades, imagínense en material electoral. Es lo que está pasando en Chile”, añadió.

Cuando se conoció el contenido de la reunión se generó un intenso conflicto en la coalición opositora que llevó a los propios protagonistas a relativizar el principio de acuerdo. Las autoridades de la UCR y la Coalición Cívica directamente lo negaron de plano, acaso molestos por no haber sido de la partida.

