“Chili” Fernández se presenta en Gap

El cantante y músico argentino Carlos Fernández, más conocido como “Chili” quien es una de las grandes sensaciones de la movida tropical regresa a Mar del Plata este sábado 3 abril desde las 20hs para hacer vibrar a la ciudad con un increíble show en Gap (Constitución 5780). Bajo formato teatro con todos los protocolos vigentes.

El ex integrante de la famosa banda Mensajeros del Amor dialogó con este medio y dijo: “Mar del Plata es una de las ciudades más lindas que tenemos, ¿a quien no le gusta Mar del Plata?, tocar ahí como lo hacemos todos los años, se disfruta muchísimo”. “Estamos muy ansiosos por esta presentación que vamos a hacer en Gap”.

Si bien el cantante demostró su alegría por visitar la ciudad y volver a los shows en vivo, durante el 2020, al igual que otros artistas, debió bajar de los escenarios por motivo de la pandemia de coronavirus.

“Al principio de la cuarentena, como todos dijimos, bueno esto dura dos o tres meses, empezamos con toda la energía con la familia, entramos al mundo tik tok, empezamos a disfrutar más tiempo en familia, pero después de un par de meses empezamos a analizar cómo nos íbamos a manejar a futuro“, contó el cantante.

Además explicó: “musicalmente nos conectamos con muchos músicos, empezamos a hacer cosas, creo que fue un poco la onda de la pandemia, por lo menos para los músicos al principio”, al mismo tiempo sostuvo; “después empecé a preocuparme cada vez más porque obviamente lo que estaba pasando en el mundo, estábamos al tanto y con miedo, hasta que fueron explicando y fuimos sacando nuestras conclusiones”.

También, con respecto al aislamiento social, explicó que se reinventó musicalmente, realizó colaboraciones e incluso dedicó su tiempo a aprender más sobre su trabajo y a componer. También durante el 2020 decidió editar “Adiós Para Siempre” y darle un enfoque distinto. La canción tiene matices que van un poco más allá del ritmo de cumbia, poblándose con colores del Pop, del Vallenato -y hasta con algunas intervenciones de sintetizadores- ganando en fuerza y apreciaciones rítmicas novedosas. Un clásico en todas sus presentaciones que nunca había sido editado.

