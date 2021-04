Trabajadores de Sanidad siguen en pie de guerra al fracasar la primer reunión

“No vamos a aceptar más dilaciones ni negativas, no vamos a resignar poder de compra de nuestros salarios” afirmaron a través de un comunicado de prensa, al término de la audiencia con las Cámaras Empresarias, integrantes de la Federación de Asociaciones de la Sanidad Argentina.

Lo anunciaron luego de la reunión realizada en la sede del Ministerio de trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en la negociación de la Cláusula de revisión de las paritarias correspondientes al año 2020 de los CCT 122, 108, 107,103 y 459, del Sector Asistencial de la actividad sanitaria, donde las Cámaras Empresarias manifestaron su imposibilidad de acceder al pedido de actualizar los salarios básicos de todos los trabajadores hasta alcanzar el mismo porcentaje que el INDEC midió para el Índice de Precios al Consumidor para el año 2020.

Desde la Federación reiteraron que “Como venimos advirtiendo no vamos a aceptar más dilaciones ni negativas, no vamos a resignar poder de compra de nuestros salarios. En las multitudinarias asambleas realizadas el día 25 de marzo en los establecimientos de todo el país, los trabajadores manifestaron unánimemente su adhesión al plan de lucha elaborado por el Consejo Directivo de esta Federación.

Recordaron que “en la contundencia de los paros realizados el viernes 26 de marzo, los trabajadores expresaron su disconformidad y la necesidad de mejorar sus ingresos.



La adhesión casi total a la medida de fuerza convocada por la Federación legitimando “el reclamo e interpela a los empresarios, a las autoridades nacionales, provinciales, a las autoridades de los organismos de la seguridad social y al resto de los funcionarios involucrados en la resolución de este conflicto”, acotando que “la medida fue aplaudida por la sociedad en su conjunto que valora la dedicación y el compromiso de nuestros trabajadores que atienden en turnos sobrecargados de tareas, llegando al límite de sus fuerzas y en muchos casos sin haber podido gozar de sus vacaciones durante toda la emergencia”.“Ignorar nuestro reclamo solo agudizará el conflicto y las consecuencias pueden ser muy graves y costosas para todos los ciudadanos en términos humanitarios. El trabajo, el profesionalismo y el compromiso deben se retribuidos con salarios que nos permitan al menos sostener nuestra calidad de vida” subrayando que “Nunca trabajamos tanto y cobramos tan poco”.

Finalmente reiteraron que “no vamos a tolerar una disminución del poder de compra de nuestros ingresos y vamos a impulsar todas las medidas de acción sindical que resulten necesarias para alcanzar este objetivo. Esperamos que los empresarios y los demás responsables políticos de esta situación intolerable, actúen con celeridad que esta crisis demanda en la búsqueda de soluciones, nuestra paciencia tiene un límite”.