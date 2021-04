Solidaridad de la CGT Regional con los trabajadores y trabajadoras de Sanidad

La CGT Regional Mar del Plata/Batán manifestó su absoluta solidaridad con la lucha iniciada por los trabajadores y trabajadoras de Sanidad, afirmando que “nos cuesta comprender que se priorice la rentabilidad y aflore la avaricia con quienes en tiempos de pandemia han dejado todo llevando a cabo sus tareas con profesionalismo, solidaridad, entrega y compromiso exponiéndose a riesgos que por momentos eran desconocidos”.

A través de un documento que firman Adriana Donzelli y Miguel Guglielmotti la Central Obrera señala de manera textual:

Quienes soportaron estoicamente los embates de la pandemia en la primera línea de combate contra el virus no merecen ser menospreciados con semejante destrato con recomposiciones salariales que chocan con la realidad de la canasta básica.

Ya tenemos en nuestro país la denominada y temida “segunda ola”, no es justo que además de volver a enfrentar las situaciones de riesgo y agobio por la que debieron atravesar los trabajadores y trabajadoras de Sanidad deban sumarle la angustia de la disminución del poder adquisitivo de sus salarios.

Los gremios que componen esta Regional hacemos un llamado a los responsables empresarios y políticos para que con celeridad lleguen a una solución que lleve tranquilidad a trabajadores y trabajadoras, este conflicto no está supeditado a un sector involucra a la población toda.

Por último, el pleno de esta Regional se pone a disposición de los compañeros y compañeras de Sanidad para acompañar las acciones que lleven adelante en pos de encontrar la solución y que traigan la tranquilidad y justicia que se merecen en una situación que creíamos imposible sucediera.