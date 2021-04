Reflexivo mensaje de los ex combatientes de Malvinas en este 2 de abril

Al cumplirse treinta y nueve años que nos separan de aquel dos de abril de 1982, el Centro de ex Combatientes de Malvinas emitió un comunicado, en el que expresan de manera textual:

Treinta y nueve años haciendo este homenaje, renovando nuestro compromiso con la memoria histórica y con estos hombres, muchos de ellos soldados conscriptos como nosotros, que sin haber incidido en ninguna de las decisiones de la guerra no dudaron en dejar lo mejor que tenían para defender a su Patria. Esa Patria que nos enseñaron a amar en la escuela primaria, la del himno y la bandera, la que inspiró a los próceres de la independencia. Nosotros creíamos en eso, esa era la consigna por aquellos días. Fuimos los adolescentes del proceso, crecimos en un marco de falta de derechos y de participación popular, con censura y una propaganda feroz más la venia de ciertos sectores de la sociedad. Eso nos ubica con 18 o 19 años y un fusil en la mano yendo a combatir contra dos de las tres potencias militares del planeta. Y creemos que estuvimos a la altura, nadie se guardó nada, dejamos no solo nuestra juventud y a muchos de nuestros compañeros en esa guerra. Allí quedaron montones de sueños truncos, de vidas que, arruinadas por las secuelas, perdieron el rumbo y nunca llegaron a destino. Hemos pagado un precio muy alto por esa guerra que no elegimos pero que si decidimos pelear.

Hace un año comenzaba la pandemia y nos dirigíamos a nuestros vecinos de manera virtual instando a los marplatenses a resistir, intentando dar un mensaje de resiliencia para enfrentar al aislamiento, comparando la situación con la vivida por nosotros, intentando que cada uno cumpliera con su parte para el bien de todos. Hoy casi todos hemos perdido a gente querida a causa de la enfermedad que asola el planeta. La pesadilla se hizo realidad y mientras tanto vemos a esa idea de Patria que defendimos partida en dos, dividida hasta lo inconcebible, las redes sociales destilando odio que se refleja y se amplifica luego en los medios de comunicación. Argentinos contra argentinos todos los días y en todos lados. Hacemos desde aquí un llamado a la reflexión a todos. Somos un país joven y acá no sobra nadie, necesitamos de todos viviendo en paz y trabajando, creyendo en la mano extendida, en la solidaridad entre compatriotas y en un futuro grande para nuestros hijos.

También hace un año decíamos que debíamos dar cuenta del cambio de paradigma que generaba la pandemia en cuanto al acceso a la salud de todos. Y a pesar de haber cerrado nuestra institución el 16 de marzo, logramos realizar unos días después una jornada de vacunación contra la gripe y la neumonía en nuestra sede. Los excombatientes sabemos bastante de la pelea por el acceso a un servicio de salud de calidad para tratar nuestras secuelas de guerra. Fue en ese sentido que decidimos presentar un proyecto de ordenanza que le de un marco normativo al plan de salud mental para veteranos de guerra y su grupo familiar que viene funcionando desde el año 2004. Fortaleciendo su estructura administrativa y agregando algunos aspectos con los que el plan anterior no contaba, como asistentes sociales y acompañantes terapéuticos y una comisión asesora donde se vean representados todos los actores de la problemática sanitaria y social de los veteranos de guerra. Esperamos el acompañamiento del consejo deliberante en esta iniciativa y agradecemos a las secretarias de gobierno y salud por su participación y apoyo en la gestión del documento presentado.

Hablamos de nuestro compromiso con la memoria histórica. Nos llena de orgullo haber iniciado un ambicioso proyecto junto a la Universidad Nacional de Mar del Plata que consiste en colectar los testimonios de los ex soldados conscriptos combatientes de Malvinas, basado en una entrevista diseñada por un equipo multidisciplinario de profesionales y que tiene por objeto la creación de un archivo histórico que sea de dominio publico y que la universidad preserve para las futuras generaciones y sea tanto material de estudio como disparador de iniciativas para los estudiantes y profesionales actuales y por venir, pretendiendo que la historia sea contada por sus protagonistas. Agradecemos también a las autoridades de la Universidad por su apoyo en esta idea.



Por primera vez desde su inauguración en 1986 el monumento que recuerda a nuestros caídos está inmerso en un profundo proceso de puesta en valor. A principios de la gestión municipal actual, le presentamos al intendente un informe sobre las fallas estructurales que presentaba. Las mismas han sido en parte resueltas en las obras terminadas recientemente. Sin embargo el plan es mucho mas abarcativo ya que incluye un concurso de ideas desarrollado por la secretaria de obras y el colegio de arquitectos para una intervención que abarque a las tres plazoletas y resignifique el lugar a efectos de darle el marco de solemnidad y respeto que este sitio merece y que fuera el objetivo de aquella comisión que lo construyó. Agradecemos al Sr Intendente haber priorizado esta obra desde el principio de su gestión. Siempre destacamos que este lugar tiene un valor especial para los familiares de estos héroes y su abandono no hace mas que profundizar su dolor.

Analizando la situación internacional condenamos no solo la histórica y obtusa posición colonialista del Reino Unido sino también los dichos de su Primer Ministro en cuanto a reforzar la presencia militar en el archipiélago. No queda lugar para las colonias en el mundo del siglo XXI, tarde o temprano deberán sentarse y negociar la soberanía tal como lo solicita el comité de descolonización de la ONU permanentemente desde hace mas de 50 años.

No fue un año fácil para nadie en nuestra ciudad y el CESC no ha sido la excepción. A mediados de Marzo nos vimos obligados a cerrar nuestra sede social que aun no hemos logrado reabrir en su totalidad. Nuestras instalaciones que constan de un salón de usos múltiples, un gimnasio, tres consultorios y una biblioteca sostenían financieramente a nuestra entidad y sus actividades. Todas en base a convenios de uso que fueron cancelados o en algunos casos ni siquiera suscritos ya que recién se iniciaba el ciclo lectivo. La ayuda estatal en parte y el gran sacrificio de nuestros socios, que han sostenido con su cuota la finanzas del centro, han permitido que aun estemos aquí. A todos ellos nuestro reconocimiento desde la Comisión Directiva.

Hemos perdido compañeros en los últimos tiempos que han afectado profundamente a todos los miembros de nuestra institución. Seguimos combatiendo las secuelas en silencio y cada camarada que se va renueva el sentimiento de lo despiadado que resulto el proceso de desmalvinización que dominó los primeros años de la posguerra, fundamentales en el tratamiento del estrés postraumático, que podría haber salvado cientos de vidas.

A través de la Secretaría de Hijos y Acción Social estamos iniciando una campaña de socios adherentes. De acuerdo a nuestro estatuto lo recaudado por ese concepto no puede ser usado para gasto corriente y debe ser destinado a obras de bien publico. Invitamos a todos a sumarse y así generar la fuente de financiamiento para atender las necesidades de los jardines y comedores con los que la secretaría colabora. También en este marco, este dos de abril volveremos a realizar el espectáculo “Música x Malvinas”, un homenaje de los músicos marplatenses a los caídos en Malvinas en su sexta edición, a partir de las 20 hs en el Teatro Colón siendo la entrada útiles escolares y la capacidad de la sala de 150 personas por orden de llegada y con estricto protocolo covid.

Por ultimo esperamos que toda la ciudad se embandere este dos de abril. Nuevamente y por razones sanitarias no hemos podido realizar el acto en su forma tradicional y solo se ha limitado al aspecto protocolar y despojado de participación popular. Esperamos se revierta esta situación para el próximo año y nos encontremos allí para conmemorar los 40 años en un escenario renovado y libre de riesgos para todos.