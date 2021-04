La elegida… Mar del Plata espera entre 150 y 180 mil visitantes en esta Semana Santa

A pesar de la llegada de la segunda ola de la pandemia, miles de turistas eligieron la Costa Atlántica para disfrutar del feriado largo de Semana Santa , y Mar del Plata continuó siendo uno de los destinos elegidos. Este jueves por la Ruta 2 el tránsito vehicular hacia la costa por la Autovía 2 alcanzaba los 2100 vehículos por hora, según el registro del peaje Samborombón, y según informó Autopistas de Buenos Aires SA (AUBASA).

Federico Scremin, presidente del Ente Municipal de Turismo de Mar del Plata (EMTUR), dijo que habría una ocupación hotelera de más del 50%, y que se espera entre 150 y 180 mil turistas a lo largo de estos cuatro días.“Podemos ver que estamos similar al fin de semana largo de carnaval donde tuvimos una ocupación parecida. Y más o menos igual a Semana Santa de hace dos años cuando vinieron unas 150 mil personas”, comentó Scremin.

En este sentido indicó que desde el martes último está llegando gente a la ciudad balnearia: “La mayoría de los hoteles está con ocupación de más del 50% y algunos con el 90%” enfatizando acerca de los precios que se manejan, que “Semana Santa es temporada alta, igual Mar del Plata tiene muchas opciones y dependiendo de la posibilidad de cada uno tiene precios para elegir”.



Esta semana el Gobierno bonaerense anunció restricciones horarias para los 110 distritos que se encuentran en fase 4, entre los que se encuentra Mar del Plata. Así, de 02:00 a 06:00 no habrá actividades recreativas o comerciales autorizadas.

En tanto, el intendente de Pinamar, Martín Yeza, se manifestó en las últimas horas sobre algunas críticas que se hicieron para quienes se toman unos días de descanso en la Costa, y dijo que en la ciudad no tuvieron ninguna crisis sanitaria y que “la mayoría de la gente se cuida”.

“Nosotros ya venimos con la experiencia de la temporada de verano. Trabajamos mucho para tener esta temporada y sabíamos lo importante que era. Tuvimos problemas como incendios, los chicos que bailaban en la playa, pero no tuvimos crisis sanitaria”, comentó el intendente en declaraciones radiales.

Además, Yeza sostuvo que buscarán que este fin de semana largo funcione para la economía, y dijo que les pidió “encarecidamente a los pinamarenses que se cuiden”

Antes de terminar, el intendente comentó que en Pinamar hubo más casos cuando estuvieron “totalmente cerrados que en enero, cuando recibimos cientos de miles de turistas”.

Miramar es otra de las localidades balnearias que serán visitadas este fin de semana largo, y en donde por estos cuatro días volverán los controles en los ingresos a la ciudad para evitar brotes de coronavirus.

Así lo confirmó el director de Tránsito y Nocturnidad del municipio de General Alvarado, José Casas, quien además indicó que se pedirá la aplicación Cuidar Verano, la autorización y se tomará la temperatura al ingreso a la ciudad.

Casas informó también que hasta hoy se “hasta el momento han pedido autorización de unas 1.800 personas para ingresar en Semana Santa”.