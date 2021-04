El possismo no se rinde y exige el conteo definitivo de votos en la interna de la UCR

A más de dos semanas de los comicios del partido centenario, el possismo no da por cerrada la disputa por la jefatura de la Unión Cívica Radical (UCR) bonaerense y exige que la Junta Electoral “cuente todos los votos y se abstenga de declarar vencedor” a alguna de las dos listas “hasta completar el recuento tal como está previsto en el Reglamento Electoral”.

“A 15 días de realizados los comicios, no hay escrutinios ni provisorios ni definitivos, no aparecen las actas físicas y tienen el problema de que han hecho un dibujo y los presidentes de mesa no le firman las actas”, afirmaron los apoderados de la Lista 14 Protagonismo Radical que llevó como candidato para comandar al radicalismo provincial, al intendente de San Isidro, Gustavo Posse.

Los representantes de la nómina opositora que enfrentó al diputado provincial Maximiliano Abad consignaron que no van “aceptar fotos, ni fotocopias, ni mails” y van “a exigir los originales” porque detectaron “enormes irregularidades sobre todo en los distritos en los que supuestamente obtuvieron diferencias en contra de nuestra lista”.

La pulseada por el resultado de las elecciones de la UCR bonaerense comenzó el mismo domingo en que los afiliados entraron en el cuarto oscuro. En un primer momento la Junta Electoral partidaria dio como ganador Abad con un 56% de los votos, pero a las pocas horas achicó ese número a un 52%.

Así, en el oficialismo hablan de una distancia de unas 5.000 voluntades, pero la oposición afirma que la diferencia es de apenas 500 votos, lo que sería un “virtual empate técnico”. El comunicado oficial de la Junta Electoral que dio por ganador Abad, fue rápidamente cuestionado por los apoderados de Posse.

Dos miembros de la minoría del órgano partidario denunciaron de inmediato que no se habían reunido la totalidad de los integrantes, y que el recuento de los sufragios debía seguir, ya que no estaban contabilizadas todas las mesas, ni habían sido computadas todas las actas.

Luego la disputa se trasladó al Juzgado Federal con Competencia Electoral de La Plata, cuyo titular es el juez Ramos Padilla, quien resolvió rechazar el pedido de los apoderados de la Lista 14 de intervenir la Junta Electoral y dictar una medida cautelar de no innovar. En el mismo escrito, sin embargo, el magistrado afirmó que estos resultados “no son definitivos” y que “no tienen ninguna validez definitiva”.

Ramos Padilla argumentó además que “el conteo provisional de los resultados de la elección constituye un mero elemento publicitario, carente de relevancia jurídica que solo tiene como finalidad satisfacer el reclamo de la opinión pública de conocer los resultados de la elección con la mayor inmediatez, aunque estos no sean definitivos”.

Además, el juez del Juzgado Federal con Competencia Electoral de La Plata informó a la Lista 14 que debe proseguir su reclamo ante la Justicia Electoral y agotar las vías administrativas ante este organismo, previo a que la Justicia si correspondiera, intervenga en la resolución de las elecciones partidarias.