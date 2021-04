Gago, entre la búsqueda de la identidad y el pelear de igual a igual

Fernando Gago, aseguró este miércoles que no trabaja “mirando el resultado”, sino “pensando en grande” y en que el equipo tenga “una identidad de juego”, e informó que aun no definió el equipo que enfrentará el próximo viernes a Patronato por la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

En una conferencia de prensa que brindó este mediodía el exjugador de Boca y Real Madrid explicó: “Yo no trabajo mirando el resultado, trabajo pensando en crecer, en competir, pensando en grande. Si pensara en los últimos puestos del descenso creo que se sería un error, porque sería meternos presión”.

“Yo quiero competir, quiero tratar de pelear lo más rápido posible y que el equipo tenga una identidad de juego”, señaló.

En cuanto al partido del próximo viernes como visitante ante Patronato, que abrirá la octava fecha de la Zona A, aseguró que todavía no tiene el equipo confirmado y que no definió quién reemplazará al lateral izquierdo Emanuel Insúa, quien llegó a las cinco amarillas, y que sufrió además una fractura del maxilar izquierdo en el empate del último fin de semana anta Banfield.

“No está definido el equipo aún. Emanuel es un jugador importante y que se adaptó muy bien al juego, viene rindiendo muy bien y eso es importante para el grupo. Es una baja que la vamos a sentir por la calidad de futbolista que es, pero el que compañero que lo reemplace lo va a hacer de la mejor manera”, dijo.

En ese sentido, el club informó que Insúa será operado en los próximos días, y tendrá aproximadamente cuatro semanas de recuperación.

“Soy partidario de buscar el resultado desde una forma, no por lo que salga. Creo que vamos a tener más chances si vamos por este camino, si seguimos manteniendo la idea. Los resultados ya van a venir solos”, señaló.

A 70 días de su llegada al club marplatense, destacó “el compromiso del plantel”, y señaló que “el entrenador de primera necesita hoy enseñar, explicar por qué se hacen las cosas y para qué”.

“La característica que tenemos nosotros por formas de entrenar es muy didáctica, tratando de enseñar la forma de juego, de que encuentren le mejor movimiento, saber qué movimiento va a ser el rival. El futbolista nunca deje de aprende”, dijo.

Aldosivi acumula dos victorias, dos empates y dos derrotas en el torneo, y hasta el momento logró sumar 8 puntos.

De cara al cruce con Patronato, el plantel realizó una práctica con trabajos tácticos, de definición y circulación, y tras volver a entrenar a mañana a primera hora en el predio del club, viajará en avión para el partido contra Patronato.