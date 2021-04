Envían a Caleta Oliva la causa por el ocultamiento del hundimiento del ARA San Juan

El juez federal Sebastián Casanello dispuso que la denuncia por el supuesto encubrimiento del hundimiento del submarino ARA San Juan pase a tramitar en el juzgado federal de Caleta Olivia (Santa Cruz) donde se instruye la causa principal por esa tragedia y otra vinculada con eventuales defectos en la búsqueda de la nave.

Casanello hizo lugar a lo dictaminado por el fiscal federal Guillermo Marijuan, que tiene delegada la investigación, por lo que dispuso que el expediente pase al juzgado patagónico tan pronto como el fallo quede firme.

La abogada Valeria Carreras –representante de la mayoría de las familias de las víctimas y pretensa querellante en este expediente- apelará el fallo fechado el 25 de marzo y reclamará que la causa quede en suelo porteño desde donde, cree, se habría desplegado el encubrimiento.

Qué investiga la causa

En esta causa se investiga es el supuesto ocultamiento de la ubicación del Submarino ARA San Juan luego de su hundimiento, “habiéndose denunciado que el Gobierno Argentino (entonces a cargo de Mauricio Macri) conocía la ubicación del ARA San Juan desde el 5 de diciembre de 2017, veinte días después de su desaparición -15/11/2017-“, según recordó el fiscal Marijuan en su dictamen.

La denuncia que dio origen a la causa remarcaba que la información sobre el conocimiento de la ubicación del ARA San Juan surgía de lo manifestado por el Contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo -Comandante del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada- en su declaración indagatoria del 25 de noviembre de 2019, en orden al dato aportado por el Buque Chileno Cabo de Hornos, durante la colaboración internacional en la búsqueda del Submarino ARA San Juan.

Los argumentos del fiscal

“Teniendo en cuenta los hechos objeto de investigación de la presente causa y lo informado con fecha 22 de febrero de 2021, por el Juzgado Federal de Caleta Olivia en orden a la causa nº 62903/2017, caratulada “NN y otros s/ Averiguación de Delito”, habré de postular a VS que se declare incompetente para entender en los presentes actuados y los remita al Juzgado Federal de Caleta Olivia, a fin que sean acumulados por conexidad a los autos nº 62903/2017”, había dictaminado Marijuan.

El fiscal sostuvo esa posición al señalar que en el referido expediente se investigan las “responsabilidades penales en lo relativo a la implementación y puesta en marcha del Plan de Búsqueda y Rescate del Submarino ARA San Juan y sus 44 Tripulantes“; aunque la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez, le había señalado ante una consulta puntual que su juzgado no investigaba ninguna maniobra de encubrimiento.

La oposición de los familiares

Por su parte, el abogado Luis Tagliapietra, que lleva adelante la querella de los familiares de once tripulantes del submarino, lamentó el envió de esta causa a Caleta Olivia, aunque no acompañó la denuncia presentada por Carreras.

“Más allá de que no comparto los fundamentos de esta denuncia, creo que el juez debería haber investigado y producido prueba. Lamentablemente, en el juzgado de Caleta Olivia no produce avances en la investigación”, señaló Tagliapietra

Y en ese sentido, el letrado –padre de uno de los tripulantes del sumergible– recordó que en noviembre pasado, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia le ordenó a la jueza Yañez profundizar la investigación sobre las responsabilidades que pudieron tener Mauricio Macri y Oscar Aguad en el hundimiento de la nave.

“Lamentablemente no hay avances sobre ese pedido de la Cámara ni tampoco en otros aspectos de la investigación. Todo lo que se tramita en ese juzgado está muy demorado y por eso presentamos un pedido de juicio político contra Yañez”, remarcó Tagliapietra.

Fuente”Télam