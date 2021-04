El Gobierno bonaerense evalúa “restricciones adicionales” para después de Semana Santa

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires advirtió este miércoles que, tras la Semana Santa, varios municipios bonaerenses podrían volver a fase 3 ante el aumento de casos de coronavirus, lo que implicará “restricciones adicionales”, aunque se destacó que se priorizará la actividad económica.

El jefe de Gabinete de la provincia, Carlos Bianco, dijo que el Gobierno bonaerense “ya está trabajando técnicamente en una fase 3” para algunos municipios, lo que implicará “restricciones adicionales” a las implementadas hasta el momento.

En declaraciones a la radio Rock and Pop, Bianco manifestó que el Gobierno provincial comenzó a trabajar en “un esquema para eventualmente tomar definiciones adicionales” y añadió: “Ya estamos trabajando técnicamente en una fase 3”.

En ese marco, indicó que habrá “algunas restricciones adicionales” que se están “trabajando técnicamente para tenerlo preparado por si el aumento de casos de contagios se hace más profundo todavía”.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó este miércoles la suspensión de actividades de 2 a 6 de la madrugada y el límite de hasta 10 personas para reuniones sociales en los 110 distritos que se encuentran en fase 4, ante el aumento de casos de coronavirus.

“Una situación preocupante”

En tanto, el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, calificó la situación el distrito como “muy preocupante” pero aclaró que “lo positivo” es que están “vacunando”, por lo que aseguró que “vale la pena hacer el esfuerzo de cuidarse”.

“Lo venimos advirtiendo, es una situación muy preocupante. Lo que estamos viviendo en Argentina se está viendo con una semana de anticipación en el resto de los países de la región con una suba exponencial de casos y a gran velocidad”, afirmó Kreplak, por la mañana, en diálogo con Radio 10.

Sostuvo que “el problema es la incidencia en tantos casos juntos, que impacta fuertemente en el sistema de salud”, tanto en lo que es “diagnóstico, derivación, urgencias”, como “ocupación de camas de terapia intensiva”.

En ese marco, valoró “las acciones llevadas adelante por el Gobierno en cuanto a reforzar el sistema sanitario en la provincia de Buenos Aires” al considerar que al momento tienen “un 61% de ocupación de camas en el conurbano bonaerense, y cerca del 40 en el interior bonaerense”.

“Hay margen, el tema es la velocidad en que están llegando los casos”, dijo respecto a cómo está preparado el sistema sanitario ante una incipiente nueva ola de casos de coronavirus.

La velocidad de propagación

En el mismo sentido se manifestó la ministra de Gobierno provincial, María Teresa García, quien señaló que el coronavirus “circula a una velocidad que nunca se vio antes” y advirtió que si la situación “se desmadra” por el aumento de casos después de los feriados por Semana Santa habrá un “retroceso de fase”.

“El sistema de salud aún no está estresado pero el virus circula a una velocidad no vista antes en materia de contagio, mayor a la del año pasado”, dijo la Ministra provincial en diálogo con El Destape Radio.

“El transporte público y las reuniones sociales son un lugar de contagio muy rápido”, agregó y destacó que “en este fin de semana en el que crece tanto el virus” van a ir “mirando si bajando un poco la cantidad de gente en las reuniones y transporte público se logra frenar esta curva de crecimiento, que es exponencial”.

Por su parte, el jefe de asesores del Ministerio de Salud bonaerense, Enio García, coincidió al señalar que algunos municipios del conurbano bonaerense podrían volver a fase 3 si continúa el incremento de casos, aunque aclaró que se tratará de una “estrategia escalonada” en la que se priorizará la actividad económica.

En ese marco, explicó, en radio La Red, que esta fase 3 implicará nuevas restricciones vinculadas a mayor control de actividades recreativas como teatro, bares, restaurantes y otras vinculadas al transporte público, como el “controlar más que no haya viajes con gente parada”.

En tanto, el Jefe de Gabinete del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Salvador Giorgi, solicitó a los turistas que sean “conscientes y respeten el protocolo y las medidas de cuidado” durante el fin de semana largo que comienza mañana.

“Ya ha comenzado la segunda ola, tuvimos unos días de ascenso de casos muy pronunciados”, dijo e indicó que “el domingo y el lunes” tuvieron “más del doble de contagios respecto a la semana anterior”.

“Por eso decidimos tomar estas medidas más restrictivas”, sostuvo Giorgi en declaraciones a Radio La Brújula de Bahía Blanca.

Según los últimos datos oficiales difundidos por el Ministerio de salud bonaerense, la provincia de Buenos Aires suma 4.940 casos de coronavirus y los contagios ascienden a 979.504

Según la cartera a cargo de Daniel Gollan, en el territorio bonaerense fallecieron 28.123 personas desde el inicio de la pandemia en el país, en marzo de 2020.

Paralelamente, se informó que 5.225.367 bonaerenses se anotaron para recibir la vacuna contra la Covid-19 y se detalló que ayer fueron inoculadas 36.262 personas.

Además, en total ya se aplicaron 1.487.978 vacunas en territorio bonaerense: 1.225.765 corresponden a la primera dosis y 262.213 a la segunda.

Controles nocturnos

La provincia de Buenos Aires realizará controles nocturnos de prevención entre las 2 y 6 de la mañana para monitorear el cumplimiento del decreto que restringe la realización de actividades en ese horario, según anunció este miércoles el director de Seguridad, Marcelo Montero.

“Vamos a hacer operativos en toda la Provincia. En toda la Costa Atlántica y también haremos controles en el tercer cordón del Conurbano, con más de 40 inspectores junto a la Policía Bonaerense”, detalló Montero en declaraciones a Radio Provincia.

El funcionario explicó que en principio se realizarán controles de “prevención de 2 a las 6 de la madrugada y pediremos que cierren los comercios”.

“Queremos que se cumpla con el decreto y se terminé la nocturnidad en ese horario”, afirmó y puntualizó que en caso de continuar con los locales abiertos se aplicarán sanciones.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó hoy la suspensión de actividades de 2 a 6 de la madrugada y el límite de hasta 10 personas para reuniones sociales en los 110 distritos que se encuentran en fase 4, ante el aumento de casos de coronavirus.

A partir de una resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial del distrito y firmada por el jefe de Gabinete de la provincia, Carlos Bianco, se indica que “las actividades artísticas, deportivas, culturales, sociales, recreativas, familiares o comerciales no podrán desarrollarse entre las 02:00 horas y las 06:00 horas de cada día”.