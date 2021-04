A 12 años de su fallecimiento, Raúl Alfonsín fue recordado por marplatenses

D<strong>irigentes y militantes le rindieron un sentido homenaje a Raúl Alfonsín al cumplirse 12 años de su fallecimiento. El acto contó con la adhesión del Espacio de Pensamiento Alfonsinista, Progresistas, Movimiento Nacional Alfonsinista, CRG Ciudadanía, Forja –Partido de la Concertación Mar del Plata- Batán, Igualar y Abrazo Ciudadano; llevándose a cabo ante el busto sito en la Plaza San Martín que perpetúa su imagen.

Hicieron uso de la palabra Mario Rodríguez y Dorita García (ex concejales radicales), Edgardo Díaz (presidente de FORJA MdP – Batán), Leandro Lavintman (vicepresidente UCR MdP – Batán) y Roberto ¨Chucho¨ Páez (concejal FdT). En sus palabras, destacaron las cualidades de Raúl Alfonsín como político y gobernante, pero además reflejaron con claridad sus calidades personales.

El ex concejal Mario Rodríguez, en diálogo con “el Retrato…” al reflexionar sobre la fecha conmemorativa indicó que “Me parece que hay que garantizar la presencia de las ideas de Raúl Alfonsín en dos planos. Por un lado lo que tiene que ver con más escena política nacional. Creo que Raúl estaría muy preocupado por lo que pasa en la Argentina y en el mundo por las consecuencias de esta pandemia. Y creo que tendría actitud de colaboración”

“HOY EL RADICALISMO ESTA DESDIBUJADO EN SU IDEARIO POLÍTICO”

Recordó que “siempre planteó la necesidad de buscar consensos y dialogar. En momentos tan difíciles sería una figura relevante entre los distintos sectores para que las consecuencias de la pandemia no sean tan extendidas en el tiempo, y de ver de qué manera nuestro país se recupera”

No dudó en afirmar que “de vivir Raúl creo que estaría preocupado por el lugar que ocupa la UCR. Siempre dijo que el radicalismo nunca podía hacerse conservador y que si la sociedad veía en las ideas neoliberales una alternativa el radicalismo tenía que prepararse para perder pero no para hacerse conservadores. Hoy el radicalismo esta desdibujado en su ideario en lo referido a su constricción política y la hegemonía de la presencia del PRO en estos años”.



Consultado sobre si creía posible un cambio en tal sentido, Rodríguez no dudó en afirmar que “no veo hoy que haya un convencimiento de recuperar ideas y propuestas. Volver a las ideas progresistas. Solo hay posicionamiento electoral pero no veo debate de ideas. Veo poco. Creo que hay comodidad en los dirigentes del espacio y la única preocupación que observo es que están preocupados por el posicionamiento electoral”.

“NO VEO MAS AMBICION DE DISCUTIR CARGOS EN LAS LISTAS”

Al preguntársele si a raíz de esta posición veía difícil tener un intendente radical en un futuro inmediato, remarcó que “hoy veo muy cómodos a los radicales. Con la idea de que hay un intendente y ocupamos cargos. Seguramente tendremos posibilidad de discutir listas de Concejales y no veo mayor ambición. Es preocupante que no haya ideas ni reflexión acerca de lo que se hizo mal. El radicalismo trató de no opinar para que los socios del PRO no se enojen y no pagar precio después en las listas. No hacen valer el peso del radicalismo. No se discutieron postulados y el radicalismo acompañó con mansedumbre las propuestas de otros partidos”.

“Es preocupante porque los sectores que entendieron al radicalismo como canal de comunicación están apartados. La unión tan cercana con el PRO hace que no se vea una diferencia que es notable. Nosotros no somos conservadores. No creemos en el neoliberalismo porque tenemos otras ideas. Si desde el radicalismo se expresa lo mismo que el PRO, entiendo que la ciudadanía va a comprar el original. No la fotocopia”.

“BUSCAMOS UN COMÚN DENOMINADOR PARA CONFLUIR EN UN ESPACIO COMÚN”

Indagado sobre su actual militancia, dijo que “estoy en el espacio alfonsinista siempre. No todo el radicalismo piensa lo mismo. Hay sectores más conservadores y otros más progresistas. Estamos buscando un común denominador para confluir en un espacio común”, respondiendo por último sobre si extrañaba la gestión desde el HCD , que “Siempre es bueno estar en un lugar donde se puede ayudar a la gente. Y cuando uno ve situaciones que no se resuelven, de gestión que no se llevan a cabo, me gustaría mucho poder hacerlo”.

Cabe señalar por último qu7e tambien se hicieron presentes ante el busto de Alfonsín Gabriel Felizia (presidente del Consorcio Portuario Regional), Jorge Salvador (ex concejal radical), Mario Raiteri (convencional nacional UCR), Pablo Vázquez (ex secretario general de Franja Morada y ex presidente del CEH y la FUM), Alberto Rodríguez (secretario general de la delegación del PSOE en Mar del Plata), Ester Silva (Mujeres FORJA) e Iñaki Uribarri (Juventud FORJA), entre otros.

Enviaron adhesiones Vito Amalfitano (concejal FdT), Pablo Farías (ex diputado provincial), César Martucci (ex diputado nacional), Leopoldo Moreau (diputado nacional); Juan José Cardozo, Guillermo Chielli y Hugo Gariglio (Centro Cultural FORJARTE – La Plata).