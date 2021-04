Trabajadores del Inidep denuncian salarios por debajo de la canasta básica familiar

Trabajadores del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep) se movilizaron este miércoles en frente a la sede sita en la Escollera Norte en reclamo de una recomposición salarial que alcance los valores que perciben sus colegas del Conicet, en tanto el 50% de los empleados del organismo cobran un sueldo que está por debajo de la canasta básica. A su vez, no descartaron llevar adelante una nueva medida de fuerza en los próximos días.

Claudio Buratti, referente de la entidad, en diálogo con “el Retrato…”expresó que el reclamo que movilizó este miércoles a los trabajadores autoconvocados del sector obedece a una cuestión salarial, en tanto el 50% de los empleados del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep) cobran un sueldo que está por debajo de la canasta básica. “Se cobran menos de 50 mil pesos en muchos casos y no hay una propuesta de mejora en tal sentido”, indicó.

“Hace años venimos reclamando este tema salarial. Desde el gobierno anterior se viene registrando una pérdida muy importante en los sueldos de los trabajadores y ahora, se suma a la cuestión, haber logrado una recomposición extra paritaria para el CONICET”, detalló a la vez que aclaró que dicha entidad también es un organismo científico técnico como el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep).

En tal sentido, describió que dentro del Inidep hay incluso personal del CONICET, pero los sueldos presentan grandes diferencias entre sí. “Por ejemplo en un cargo de investigador con 20 años de antigüedad en la institución la diferencia es de 20 mil pesos aproximadamente”, precisó al mismo tiempo que agregó que también “se pide que los mecanismos de intromisión a la carrera sean claros, que haya concursos periódicamente que permitan a la gente mejorar en su carrera de investigación, etcétera”.

“Hay personal técnico que incluso cobra salarios muy magros, de aproximadamente 25 mil pesos, e investigadores que tienen, además de un título universitario, un postgrado realizado, pero ganan en mano 30 mil pesos. La situación es muy extrema para mucha gente, por eso, el reclamo es más que justificado”, explicó y añadió que “el instituto también tiene una importante masa de personal administrativo, que también están en la misma situación que los trabajadores científico técnico. Hay muchos problemas que todo concluye en una baja distribución salarial”.



Al ser consultado por “el Retrato…”sobre las formas de contratación y vinculación laboral que hay dentro del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), enumeró entre las mismas el ingreso a planta permanente a través de concurso, contratos de ley marco, monotributistas y además está el personal embarcado. “Hay muchos heterogeneidad en esos niveles de distribución, pero hoy por hoy la gente contratada es la más vulnerable”, afirmó.

“Los concursos deberían realizarse de una manera periódica y debería haber asignación presupuestaria para nuevos cargos. Hay gentes que se jubila, que los cargos quedan disponibles, pero no se efectúan los concursos”, cuestionó.

Seguidamente, el investigador aclaró que se han hecho varios reclamos a autoridades del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero a nivel nacional y al director de la entidad, Oscar Padín, pero que no han obtenido una solución en tal sentido. “Ha manifestado que considera justo el reclamo, pero que no tiene ninguna alternativa de mejora para esto en este momento”, señaló.

Por último, el referente de organismo a nivel local hizo hincapié en lo que viene para los trabajadores del sector y no descartó la posibilidad de realizar una nueva movilización en los próximos días si no tienen una respuesta a sus reclamos a la brevedad. “Hasta el momento el trabajo se sigue llevando delante de manera normal. Hoy hay una reunión entre autoridades del instituto y los gremios, asique habrá que esperar para ver que se resuelve en la misma”, describió.

“Si no hay respuestas, seguramente se realizará una asamblea para tomar medidas, que probablemente se traduzca en un paro o alguna herramienta que busque llamar la atención a los efectos de ser escuchados”, concluyó.