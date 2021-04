Federico Scremin: “Las nuevas restricciones no ayudan, pero hay que seguirlas, acatarlas y ser creativos”

Próximos a nuevo fin de semana largo, Federico, Scremin, presidente del Ente Municipal de Turismo del Municipio de General Pueyrredón, dialogó con “el Retrato…” y expresó que “después de un año tan difícil el fin de semana de Semana Santa era importante para poder trabajar lo mayor posible y, si bien las nuevas restricciones no ayudan en ese sentido, hay que seguirlas, acatarlas y ser creativos”.

“Desde Mar del Plata no vemos que exista una complicación en lo que tiene que ver con el número de casos de coronavirus, pero entendemos que esta decisión de aplicar nuevas restricciones está más vinculada a lo que es el país en su conjunto. Igualmente esperamos un buen fin de semana, en el marco del cual el número de reservas es importante, y estar a la altura de lo que el feriado de carnaval”, sostuvo el titular del Emtur en conversación con “el Retrato…”

En tal sentido, Scremin anticipó que se encuentran enfocados en “generar más recursos para la ciudad y generar empleo, como lo hace el turismo” y aseguró: “Hay que seguir con los protocolos y el control, lo cual se vino trabajando muy bien durante todo esto tiempo”.

En el marco del regreso de las restricciones nocturnas de 2 a 6 de la madrugada a partir de este miércoles en Mar del Plata y la mayoría de las ciudades bonaerenses, explicó que “después de un año tan difícil el fin de semana de Semana Santa era importante para poder trabajar lo mayor posible y estas restricciones no ayudan en ese sentido, pero hay que seguirlas, acatarlas y ser creativos” a la vez que subrayó que “la gastronomía seguramente sea la que vea más afectada la cantidad de ingresos”.

“Tenemos que seguir trabajando sin pensar en mayores restricciones. En el 2020 tuvimos cerrado el turismo y esperamos este año poder trabajar durante todo el año. Por eso, ya venimos pensando en cuál va a ser la promoción del destino, después de Semana Santa y sobre todo en los meses de mayo y noviembre”, expresó.

Al ser consultado por “el Retrato…”sobre si tienen pensando alguna estrategia para fomentar el turismo de gente de la zona, respondió que sí, que se encuentran realizando incluso promociones en tal sentido en lugares como Tandil, Balcarce y distintos lugares de cercanía de la provincia de Buenos Aires.

“Entendemos que en los meses de otoño la mayor parte del turismo será de cercanía, porque la gente al venir pocos días viene de localidades donde el viaje no sea largo”, indicó al mismo tiempo que aseguró: “Nuestro enfoque en todos estos meses va a estar en lo que es la provincia y ciudad de Buenos Aires”.

En relación al turismo de reunión, no descartó que los eventos y congresos se puedan llevar adelante en lo sucesivo. “¿Qué actividad más controlada que un congreso? En tanto la gente tiene que registrarse, se llevan adelante todos los protocolos y seguramente sea en modalidad híbrida, con aforo reducido”, apuntó.

“Varias provincias del país ya han habilitado el turismo de reunión y esperemos que a la brevedad también lo haga la provincia de Buenos Aires, porque si no se van a perder eventos de mano de otras provincias como puede ser Mendoza o Córdoba y cada evento que Mar del Plata, son recursos que van quedando en otro lugar cuando nosotros peleamos por más ingresos y más trabajo para la gente de la ciudad”, explicó.

Por otra parte hizo hincapié en lo que viene para el sector turístico de la ciudad y anticipó que se encuentran enfocados en lo que es el turismo durante los 12 meses. “En enero y febrero se comparaba mucho con la cantidad de gente que vino a Mar del Plata en el verano anterior, pero ahora que viene semana santa no vamos a poder comparar porque en 2020 no hubo semana santa”, expresó.

“Cada turista que va llegando ahora lo vemos como una oportunidad y como una recuperación que se va dando de a poco, pero somos conscientes que el día que esto pase en su mayor medida va a haber una oportunidad enorme para la ciudad y el turismo interno. Por eso, hay que seguir trabajando fuertemente en los protocolos para que la gente siga llegando y esperando que esto se reactive de manera completa a la mayor brevedad posible”, indicó.

Por último, reparó en que “se busca siempre sorprender al turista” y comentó que, en ese sentido, el sector privado en conjunto con el sector público se encuentran trabajando “para buscar nuevas alternativas como fueron este verano las actividades al aire libre, la implementación de decks, terrazas, etcétera; lo cual genera que después de tantas décadas Mar del Plata siga siendo la mejor ciudad en lo que tiene que ver con el turismo”.