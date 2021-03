Santín: “El trabajador de hoteles y locales gastrónomicos ya no resisten mas recortes”

La Agrupación Hotelera y Gastronómica 25 de Mayo expresó su preocupación frente a las nuevas restricciones anunciadas. “Somos respetuosos de la medida, pero que expliquen quién va a responder por el salario de los trabajadores”, expresaron

La Agrupación Hotelera y Gastronómica 25 de Mayo de Mar del Plata manifestó su preocupación a raíz de las nuevas restricciones anunciadas por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires e insistió en que dichas medidas sean acompañadas por otras que garanticen el salario de los trabajadores, porque “nuestras economías no resisten más recortes y sin ATP realmente no sabemos quién va a responder por el laburante”.

De acuerdo con lo anunciado en las últimas horas por el Ejecutivo bonaerense, desde este miércoles se suspenden todas las actividades recreativas, sociales y comerciales de 2 a 6 de la mañana en los distritos que se encuentran en Fase 4, entre ellos General Pueyrredon, que se prepara para recibir al turismo en Semana Santa.

El trabajador hotelero y referente de la Agrupación 25 de Mayo, Pablo Santín, aseguró que desde el espacio son “respetuosos de la medida” si eso permite “controlar la situación sanitaria en el marco de la eventual segunda ola de contagios de Covid-19”, pero enseguida advirtió la desprotección salarial y laboral a la que quedarían expuestos los trabajadores de la hotelería y la gastronomía.

“Necesitamos que nos digan quién le va a responder a los trabajadores y con qué medidas. Si cierra todo o nuestra actividad cierra antes y se limita, sufrimos los trabajadores y los que vamos a colapsar somos los trabajadores”, alertó el dirigente y recordó que los gastronómicos y hoteleros “aún sufren las consecuencias del deterioro salarial y la pérdida del empleo” en la actividad, con “muchos que cobran a cuentagotas y por debajo de la línea de pobreza”.

Asimismo, la Agrupación insistió en que los trabajadores hoteleros y gastronómicos sean considerados “grupo prioritario” en el marco de la campaña de vacunación contra el coronavirus. “Necesitamos fomentar el turismo, cuidar a los trabajadores de esta gran industria en Mar del Plata, porque nuestras economías no resisten más recortes y sin ATP realmente no sabemos quién va a responder por el laburante con estas restricciones”, analizó Pablo Santín.

El dirigente confió en la necesidad de “ser escuchados” por el Gobierno y generar canales de diálogo para que las medidas de cuidado que se tomen para controlar el avance del coronavirus no tengan un efecto negativo en la economía de los trabajadores, que “luego de un año de pandemia no tienen ahorros ni respaldo para mantenerse a flote” y “no podemos permitir que la gente se siga hundiendo, porque si no nos mata el Covid nos morimos de hambre antes”, completó.