Miguel Donsini: No hay oposición de los propietarios a registrar las unidades en alquiler

En el marco de la nueva disposición del Gobierno nacional que obliga a los propietarios a informarle a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) cuando alquilen un inmueble, el presidente del Colegio de Martilleros de Mar del Plata, Miguel Ángel Donsini, en dialogo con “el Retrato…”reconoció que la nueva normativa ya funciona normalmente y expresó que “hasta ahora no hay oposición de los propietarios de las unidades al registro de las mismas”.

El presidente del Colegio de Martilleros de Mar del Plata, Miguel Ángel Donsini, analizó la situación del sector y expresó que el mismo se encuentra “mejor” que en el 2020. “Hay movimiento en la parte de compra y ventas. Se pelea mucho el precio de las propiedades mientras que los alquileres está funcionando en promedio como los años anteriores”, indicó.

En relación al anuncio del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, sobre que no habrá una nueva extensión del congelamiento de alquileres y la suspensión de desalojos que se puso en vigencia en marzo del año pasado, expresó: “Se hablaba que había un millón de personas que no habían podido pagar las rentas y que se habían adherido a la prórroga, pero nosotros calculamos que en todo el país han sido solo 170 mil los casos mientras que en Mar del Plata hay muy pocos”.

“Los números marcan que no va a tener ninguna dificultad que no haya una nueva extensión del congelamiento de alquileres y la suspensión de desalojos”, aseguró al mismo tiempo que consideró que lo que puede generar inconveniente es si justamente se da la situación inversa y se prorroga la vigencia del DNU.

En tal sentido, afirmó que “si persiste el DNU, va a haber una gran cantidad de gente que va a retirar los inmuebles” y comentó que incluso hay muchos casos de personas que han suspendido los alquileres. “Este 31 de marzo se vence el DNU, pero el Ministro ya comunicó que no habría prórroga”, resaltó Miguel Donsini.

Por otra parte, hizo hincapié en la disposición del Gobierno nacional que obliga a los propietarios a informarle a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) cuando alquilen un inmueble y sostuvo que “al principio había algunas dificultades con la página web, pero actualmente se están registrando estas operaciones con normalidad”.

“Hasta ahora no hay oposición de los propietarios de las unidades al registro de las mismas, en tanto no hay que olvidarse que esto ya era obligatorio anteriormente y generalmente la gente lo hacía, lo que pasa que la AFIP no intervenía hasta ese momento”, explicó al mismo tiempo que aclaró que igualmente “aún no se fijó el monto de la multa” para quienes omiten realizar esta inscripción.

Asimismo, describió que dicha medida “le trae mayores problemas justamente a gente mayor que tiene solo una propiedad por ejemplo y es manejada por ellos mismo, sin una inmobiliaria de por medio, en tanto por ahí no tienen manejo de los medios tecnológicos” y añadió que el que tiene mayor cantidad de propiedades a su disposición, en general, tiene un contador al lado, sabe qué declarar “y ya sabe lo que tiene que hacer”.

Por último, se refirió al valor de las propiedades y adelantó que las mismas se mantienen al valor del dólar anterior a la pandemia del coronavirus. “Lo que hay es mucha discusión. Hay bajas generalmente de los valores, mucha oferta y contra oferta. Es un momento interesante para comprar, porque siempre hay gente que necesita vender. De ahí salen normalmente los negocios”, concluyó.