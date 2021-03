Mar del Plata sin actividad de 2 a 6 de la mañana y reuniones de hasta 10 personas

El Gobierno Bonaerense comunicó en conferencia de prensa una serie de medidas para detener el “aumento explosivo de casos” que se viene registrando con la llegada de la segunda ola de coronavirus en la provincia y amenaza con “poner en jaque” al sistema sanitario si es que continúa la tendencia.

El jefe de Gabinete, Carlos Bianco , y el ministro de Salud, Daniel Gollan, anunciaron que se aplicarán restricciones nocturnas, de 2 de la madrugada a las 6 de la mañana, para los distritos en fase 4 (como se encuentra hoy Mar del Plata) , se limitarán las reuniones sociales a 10 personas y se reforzarán los controles de cara al fin de semana largo de Pascuas.

“A partir de mañana, se suspenden todas las actividades entre el horario entre 2 y 6 de la mañana, como hicimos a comienzo de la temporada estival. Estarán cerrados las actividades recreativas, comerciales y servicios no esenciales, ojala que nos dé resultado”, precisó el Jefe de Gabinete desde el Salón Dorado de la Gobernación.

Además, se reforzarán los controles para que no haya comercios, bares y boliches abiertos en esa franja horaria. Las restricciones nocturnas para los 110 municipios que se encuentran en la fase 4, no se aplicarán para las “actividades de carácter productivo, manufacturero, agropecuario, y de carácter esencial”.

“Por otra parte, se limitan hasta 10 personas las reuniones sociales, familiares y recreativas, que hasta el momento estaban habilitadas hasta 20 personas, son lugares donde habitualmente se relajan los cuidados”, detalló Bianco sobre la segunda de las medidas anunciadas.

En tanto, el jefe de Gabinete también anticipó que están “trabajando en la revisión de las actividades de la fase 3” porque si “continúa el aumento de casos a este ritmo” es probable que el Gobierno bonaerense vuelva a habilitarla. “Creemos que vamos a tener que volver a habilitar la fase 3 con restricciones mayores, procurando mantener la producción y el empleo”, anticipó.

A estas medidas se suma la decisión de implementar el teletrabajo para los empleados de la administración pública bonaerense, que durará hasta mañana y que fue oficializada este martes a través de la publicación de la correspondiente resolución en el Boletín Oficial del distrito, en línea con lo recomendado por el Gobierno nacional.

Bianco también detalló que se reforzarán los controles durante este fin de semana largo. “En dos días comienza el feriado largo de Semana Santa, en muchos lugares hay un altísimo nivel de demanda, lo que genera ingresos pero también nos preocupa porque el virus se traslada de un lugar a otro”, banqueó.



Sobre la chance de que la semana que viene se anuncien nuevas restricciones, Bianco sostuvo que “no necesariamente” eso va a ocurrir, aunque admitió que “siempre hay una revisión constante, porque es un sistema flexible, dinámico e intermitente”.

“Trabajamos con una regla de oro en todo este tiempo, mientras caían los casos habilitábamos la circulación, y mientras crecían los casos fuimos aplicando restricciones con planificación y análisis. Estamos trabajando en la revisión de las fases”, agregó.

Confirman la llegada de la segunda

ola de coronavirus a la provincia

Tanto el Jefe de Gabinete como el ministro de Salud confirmaron que “indudablemente asistimos al comienzo de la segunda ola en la provincia de Buenos Aires”. Por ese motivo, los funcionarios llamaron a “extremar las medidas de cuidado” para cuidar el nivel de respuesta del sistema sanitario.

“Hubiese sido deseable que esto comience en un mes o dos meses, porque podríamos haber vacunado a los grupos de riesgo, pero hay que adaptarse a las circunstancias”, consideró Gollan sobre el comienzo sobre la segunda ola de contagios de coronavirus en territorio bonaerense.

El responsable de la cartera sanitaria ahondó sobre la necesaria responsabilidad individual que va implicar esta nueva etapa de la pandemia de COVID-19. “Este invierno tiene que ser diferente, si vacunamos, la mortalidad y la internación puede bajar, está en nuestras manos”, dijo.

Máxima preocupación por el “aumento

explosivo de casos” de COVID-19

Los funcionarios además coincidieron en evaluar la suba de contagios de la última semana como “un aumento explosivo”. “Queremos trasmitir la enorme preocupación por la dimensión casi explosiva que está teniendo la confirmación de nuevos casos, es una situación que no habíamos visto hasta ahora”, remarcó Gollan.

El Ministro señaló que el crecimiento de infectados “pone en serio riesgo la capacidad del sistema sanitario” porque “el problema es la velocidad con que se instala el virus y la cantidad que llega para internarse, es sumamente preocupante porque empieza a impactar sobre el sistema de diagnóstico y seguimiento”.

“Tenemos subidas explosivas, como la de la última semana. El viernes pasado hubo aumentos del 160%, el sábado de 167%, y el domingo de 215%, comparados con la semana pasada y de golpe empiezan a entrar una cantidad enorme de casos”, analizó Gollan.

Además, el médico sanitarista advirtió que “en esta progresión se puede poner en jaque todos los sistemas sanitarios del país”, incluido el de la provincia de Buenos Aires.

Por estas horas, la ocupación de unidades de terapia intensiva en el AMBA alcanzó un 61,23%, con 671 pacientes internados, y en el interior del 38,16% con 168 internados. “Es preocupante ver como empieza a impactar el aumento de casos explosivo”, reforzó Gollan.

Inquietud por el fin de semana largo

y consejos para evitar contagios

En otro orden de cosas, Bianco marcó la preocupación por el fin de semana largo. “En dos días comienza el feriado largo de Semana Santa, en muchos lugares hay un altísimo nivel de demanda, lo que genera ingresos pero también nos preocupa porque el virus se traslada de un lugar a otro”, destacó.En ese sentido, el Jefe de Gabinete anticipó que la Provincia va a reforzar todos los controles para que se cumplan las restricciones nocturnas. “Les recomendamos usar barbijo, estar en lugares al aire libre o con ventilación cruzada, mantener la higiene personal, y respetar las burbujas familiares o de amigos”, añadió.