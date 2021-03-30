IOMA: nuevo vademécum con los medicamentos que tendrán a disposición los dos millones de afiliados.

El Gobierno bonaerense presentó este martes el nuevo vademécum del IOMA, que contiene más de 6.000 medicamentos, demandará una inversión de $2.400 millones y pretende beneficiar a los dos millones de afiliados.
De acuerdo a los datos que brindó la obra social bonaerense, los medicamentos para casos crónicos pasaron de una cobertura del 48% a 70% promedio, los de uso normatizado del 20% al 70%, y de agudos de un 32% a 50%.
En total, con el nuevo vademécum habrá 2.400 remedios con una cobertura entre el 70% y 100%, 3.400 con entre 40%y 70%. Habrá presentaciones al 100% para medicamentos para la diabetes, hipertensión, y cáncer, entre otros.
En caso de querer consultar el listado de remedios para buscar las distintas opciones de precios y presentación lo podes hacer acá (https://sistemas.ioma.gba.gov.ar/vademecum/). A continuación, repasa los principios activos de los 841 medicamos con 100% de cobertura.
El listado de 140 principios activos con cobertura 100%
ACETILSALICÍLICO,ÁC.
ACICLOVIR
ADAPALENO
ALENDRONATO
ALPRAZOLAM
AMINOÁCIDOS+CARBOHIDRATOS+ASOC.
AMIODARONA
AMITRIPTILINA
AMLODIPINA
AMOXICILINA
AMOXICILINA+CLAVULÁNICO,ÁC.
AMPICILINA+SULBACTAM
ANTÍGENOS VIRUS INFLUENZA
ARIPIPRAZOL
ATENOLOL
ATORVASTATÍN
AZITROMICINA
BENZOÍLO,PERÓXIDO
BETAMETASONA
BETAMETASONA (ACET.Y FOSF.DISOD)
BETAMETASONA (DIPROP.Y F.DISOD.)
BIPERIDENO
BISMUTO,HIDRÓXIDO+PECTINA
BROMHEXINA
BUDESONIDE
CALCIO
CARBAMAZEPINA
CARVEDILOL
CEFALEXINA
CEFTAZIDIMA
CEFTRIAXONA
CEFUROXIMA
CICLOFOSFAMIDA
CICLOSPORINA
CILOSTAZOL
CIPROFLOXACINA
CIPROFLOXACINA+DEXAMETASONA
CITALOPRAM
CLARITROMICINA
CLINDAMICINA
CLOBETASOL
CLONAZEPAM
CLOPIDOGREL
DEFLAZACORT
DESLORATADINA
DEXAMETASONA
DEXTRÁN+HIDROXIPROPILMETILCEL
DICLOFENAC
DICLOFENAC SÓDICO
DIFENHIDRAMINA
DILTIAZEM
DIPIRONA
DOXICICLINA
ENALAPRIL
ENZIMAS DIGESTIVAS
ESOMEPRAZOL
ESPIRONOLACTONA
ESTRADIOL
ETORICOXIB
FENITOÍNA
FENOFIBRATO
FENOXIMETILPENICILINA
FINASTERIDE
FLUCONAZOL
FLUORESCEÍNA SÓDICA
FLUOXETINA
FLUTICASONA+SALMETEROL
FÓLICO,ÁC.
FUROSEMIDA
GABAPENTIN
GAMMAGLOBULINA ANTITÉT.+TOXOIDE
GLIBENCLAMIDA
GONADOTROFINA CORIÓNICA
HALOPERIDOL
HIDROCLOROTIAZIDA
HIDROCORTISONA
HIDROXIPROPILMETILCELULOSA
HIERRO,SULFATO
IBANDRÓNICO,ÁC.
IBUPROFENO
KETOCONAZOL
KETOROLAC
KETOROLAC TROMETAMINA
LEVOFLOXACINA
LISINOPRIL
LOPERAMIDA
LORATADINA
LOSARTÁN
MEBENDAZOL
MELOXICAM
MEMANTINE
MEPREDNISONA
MESALAZINA
METFORMINA
METILFENIDATO
METOCLOPRAMIDA
METRONIDAZOL
MICOFENOLATO MOFETIL
MICONAZOL
MOMETASONA
MORFINA,CLORHIDRATO
NAPROXENO
NIMODIPINA
NORETISTERONA
NORFLOXACINA
OMEPRAZOL
ORLISTAT
PANTOPRAZOL
PARACETAMOL
PAROXETINA
PIPERACILINA+TAZOBACTAM
PREGABALINA
PROTEÍNAS+GRASAS+CARBOHID.+ASOC.
QUETIAPINA
RISEDRONATO
ROSUVASTATINA
SALBUTAMOL
SERTRALINA
SIMVASTATIN
SODIO,FLUORURO