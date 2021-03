Blas Taladrid y la pandemia: Muchos comercios mutaron de rubro y se reinventaron

Ya transcurrido un año del inicio de la pandemia que afectó a todo el mundo, Blas Taladrid, presidente de la UCIP, en conversación con “el Retrato…”expresó que en el último tiempo se ha detectado una mutación de rubros y que están desarrollándose, en mayor medida, los rubros asociados a actividades esenciales. A su vez, destacó la apertura de comercios o mercados boutique, como vinerías o dietéticas.

En relación a las restricciones nocturnas de 2 a 6 de la madrugada a partir de este miércoles en Mar del Plata y la mayoría de las ciudades bonaerenses, aclaró que al sector en puntual de los comerciantes y a la industria no afecta esta media. “Afecta a algunos rubros como ser la gastronomía o lo que tiene que ver con la nocturnidad”, resaltó a la vez que consideró que las restricciones no serán perjudiciales para la actividad comercial y productiva de Mar del Plata.

“Tampoco será un condimento en contra para que el turista no venga a Mar del Plata o a otra localidad de la provincia de Buenos Aires”, resaltó el referente de la UCIP a la vez que se refirió a fin de semana que se aproxima y dejó entrever sus expectativas en ese sentido. “Hay que ver cuánta gente se termina movilizando hacia la ciudad y hacia el resto del país”, subrayó.

En tal sentido, remarcó que “Mar del Plata tuvo una temporada que fue de menor afluencia comparativa con pequeñas localidades como Mar de Cabo, La Caleta, Mar de las Pampas, Mar Azul, etcétera” y comentó que, “por eso, habrá que ver cómo se comporta el turismo este fin de semana, pero conforme a los números que están dando desde el Colegio de Martilleros y la Asociación Hotelera Gastronómica hay buenas expectativas”.

Por otra parte, el referente de la UCIP destacó que en esta pandemia se ha detectado “una mutación de rubros, es decir, aquellas actividades como indumentaria, calzado, marroquinería, que eran no escenciales, no se están reabriendo”.

Conforme a ello, agregó que los rubros que se están abriendo, en cambio, “son los esenciales que tienen que ver con alimentos, almacenes, verdulería, minimercados y todos los que tienen que ver con el consumo diario” al mismo tiempo que resaltó también la apertura de lo que son “mercados o tiendas boutique, como ser vinerías, mercados o dietéticas por ejemplo, los cuales no requieren tanta inversión en instalación o capital de trabajo”.

Por último, Taladrid resaltó que “la pandemia tiene dos características que es la excepcionalidad, en tanto no hay antecedentes mediatos de la misma, y la incertidumbre” a la vez que remarcó que “mes a mes se van planteando diferentes situaciones, por lo que, hacer un pronóstico para el resto del año sería poco prudente”.

“Hay algunas cuestiones que pueden ser favorables, porque hay algunas lecciones aprendidas en el 2020 en cuánto a lo comercial, la reanudación de los contratos, el comportamiento del virus, las medidas preventivas, los protocolos, cuestiones sanitarias, la vacunación, etcétera, pero también se está viendo la aparición de nuevas cepas y cómo se cierran otros lugares del mundo. Por eso, sería poco prudente vaticinar qué puede pasar en el 2021”, concluyó.