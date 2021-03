Darío Zunda: “Esta ciudad empuja para que la rueda económica no se pueda detener”

En el marco del regreso de las restricciones nocturnas de 2 a 6 de la madrugada a partir de este miércoles en Mar del Plata y la mayoría de las ciudades bonaerenses, Dario Zunda, Secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata, diálogo con “el Retrato…” y anticipó que dicha medida no repercute directamente en el sector. “Esta ciudad empuja para que la rueda económica no se pueda detener, pero hay que tratar de hacer algún esfuerzo más, porque estamos cerca del final del gran desastre que ha provocado la pandemia”, resaltó.

“Van tomando decisiones todos los días y no sabemos cómo van a seguir las cosas después de Semana Santa, pero la no circulación de gente en el horario de 2 a 6 de la mañana no repercute directamente en el comercio, porque en ese horario es muy baja la actividad comercial de Mar del Plata”, explicó el referente del Sindicato de Empleados de Comercio de la ciudad.

En tal sentido, Zunda anticipó que vendrá mucho turismo este fin de semana a la ciudad y que, por ello, se deberá continuar respetando el protocolo del sector. “Nosotros tenemos que hacer más hincapié en el cuidado, a insistir con las distancias, con el uso de barbijo, la higiene de las manos en cada lugar, que no haya aglomeraciones de personas en los comercios, etcétera”, precisó a la vez que aclaró que muchas de estas cuestiones son más difíciles de respetar en otras actividades.

En relación a la cantidad de casos que se han registrado en lo que respecta a los trabajadores del sector, detalló que en los supermercados y en los mayoristas es justamente donde más contagios se han detectado por la propia exposición con el cliente y por la cantidad de gente en las grandes superficies.

“En general los contagios durante toda la pandemia se han dado en los lugares de altísima concentración de público y no en el comercio tradicional, en donde el público hace cola y espera para poder ingresar”, aclaró a la vez que destacó que “se ha incorporado este hábito, lo cual es muy importante para preservar la salud de los empleados también”.

Asimismo, Zunda remarcó que “en el caso de los supermercados, mayoristas, almacenes de barrio, autoservicio, etcétera, han sido ganadores en la pandemia por diversos motivos”, entre los cuales resaltó que “la inflación de precios del 2020 de mayoristas estuvo por encima de la expectativa general de inflación y más arriba de los niveles salariales que se pudieron conseguir en el sector”.

“Ha habido colaboración de la inmensa mayoría del empresariado como por ejemplo con que las cajas estén divididas con mamparas, en la reposición de alcohol en gel, en el cuidado constante de los trabajadores cuando tocan dinero o tarjetas de crédito, etcétera, pero siempre hubo algunos casos más difíciles, aunque se pudieron cuidar”, sostuvo a la vez que aclaró que “no hubo establecimientos cerrados de manera exponencial porque está todo el mundo contagiado”.

Conforme a ello, señaló que “hubo casos aislados de contagio, pero la realidad que la mayoría también ha tenido algún desliz fuera del ámbito laboral. No ha sido en la actividad donde ha habido grandes problemas hasta el momento, pero sí en las vidas privadas de cada uno” y aclaró que “en general la respuesta del empresariado ha sido buena”.

Por otra parte, hizo hincapié en la situación laboral del sector y describió que la temporada, previo a la pandemia, “fue muy buena”, pero la siguiente fue regular y comentó que “no hubo creación de nuevos puestos de trabajo en el comercio, en tanto las empresas tendieron a arreglarse con el personal que ya tenían contratado”.

“Actualmente estamos tratando de cerrar las paritarias del 2020, que están en proceso de pago. El empresariado tendió a no generar puestos de trabajo, porque la expectativa de la temporada no era buena. De hecho, el verano fue de regular a bueno, pero no es el peor que puede pasar, porque hubo muchos lugares del mundo donde las temporadas han fracasado completamente”, afirmó y añadió que “todos los sectores estuvieron afectados y el comercio también”.

Por otra parte, hizo hincapié en lo que viene para el sector luego de semana santa y remarcó: “En el 2020 firmamos más de 200 acuerdos de fuentes de trabajo y apostamos nuevamente este 2021 a eso” al mismo tiempo que explicó que el año anterior “hubo cierre de comercios, pérdida de algunos puestos de empleo, pero no fue una afectación grave”.

“Este año tenemos muchas expectativas en los fin de semanas largos. Hay que promocionar para que venga gente a la ciudad durante todo el año, apostando a que se siga cuidando al turismo hasta que el estad logre distribuir vacunas de manera tal de inmunizar a la mayor cantidad de gente posible”, expresó a la vez que comentó: “El escenario no es negativo de cara a lo que viene, pero si la segunda ola viene muy fuerte y el sistema de salud tiende a saturarse provoca miedo en el que va a venir y en nosotros mismos, que tendemos a retrotraernos y circular lo menos posible”.

Por último, anticipó: “Esperemos que la gente use los espacios a cielo abierto y que podamos sobrepasar este mes que será complicado en todo sentido para Mar del Plata. Esta ciudad empuja para que rueda económica no se pueda detener, pero hay que tratar de hacer algún esfuerzo más, porque estamos cerca del final del gran desastre que ha provocado la pandemia”.