Preocupación por el futuro de los hoteles más chicos después de Semana Santa

Próximos a la llegada de un nuevo fin de semana largo, Eduardo Palena, vicepresidente segundo de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (Aehg) de Mar del Plata, dialogó con “el Retrato…”y adelantó que, si bien se había alcanzado el 50% del nivel reservas, las mismas se frenaron ante los anuncios de una eventual segunda ola. A su vez, no descartó el cierre de muchos hoteles, luego de semana santa.

“Veníamos muy bien con el número de reservas hasta mitad de la semana pasada. Teníamos más de un 50% de reservas en los diferentes hoteles de la ciudad, pero después que comenzaron a anunciar una supuesta segunda ola de covid, se frenaron los números”, sostuvo Eduardo Palena, vicepresidente segundo de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (Aehg) de Mar del Plata.

En tal sentido, Palena expresó que, conforme a los anuncios del gobierno nacional, “no va a haber restricciones importantes, por lo que, seguramente entre éste lunes y el próximo jueves habrá un repunte importante en el número de reservas”.

“Se pidió que se tomen todos los recaudos de seguridad posibles, pero la realidad es que en la ciudad ya pasamos una temporada donde todo funcionó muy bien; tanto los hoteles como los establecimientos gastronómicos tienen un protocolo muy estricto, tienen capacitado a su personal y cuentan con una experiencia exitosa, por lo que, la idea es copiar lo que se hizo en el verano, donde todo funcionó muy bien”, explicó.

Palena detalló que “si no hay restricciones de circulación no va a haber problema en relación a lo que viene para Mar del Plata, porque en cada uno de los establecimientos se están respetando todos los protocolos” y consideró que “se va a poder trabajar muy bien en el invierno incluso, porque la ciudad nunca va a estar colmada en esos meses”.

“Hay que respetar el distanciamiento social, la limpieza e higiene de manos, la ventilación de los lugares y extremar los recaudos, porque aparentemente lo que viene no será tan sencillo”, describió el referente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata en conversación con “el Retrato…”

Asimismo, manifestó su preocupación ante la posibilidad que, luego de semana santa, cierren muchos establecimientos del sector. “Luego de la temporada se mantuvo lo que fue en un comienzo, es decir, de 500 hoteles 180 no abrieron, los cuales obviamente siguen cerrados”, remarcó a la vez que aclaró: “Estamos trabajando en los fines de semana temáticos para que no cierren más hoteles”.

“Si bien no hay información oficial, existen muchos comentarios que indican que hoteles chicos de Mar del Plata van a cerrar después de semana santa hasta las vacaciones de julio, porque aunque los establecimientos trabajen poco los costos de mantenimiento son muy altos”, concluyó Eduardo Palena en conversación con “el Retrato…”