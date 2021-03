Muerte de Leo Luna: “Estamos frente a un lamentable hecho que no ha sido producido por un tercero”

Ante la investigación que se sigue en la justicia por el fallecimiento del joven de 19 años que fue sacado por la fuerza por personal de seguridad del boliche Mr. Jones de Playa Grande en Mar del Plata, el fiscal a cargo de la causa, Fernando Castro, expresó: “Estamos frente a un hecho lamentable que no ha sido producido por un tercero”.

“Se han realizado la operación de autopsia y la preliminar nos indica que no tiene golpes, no tiene hematomas, no tiene ningún signo traumático de haber recibido ningún golpe”, sostuvo el fiscal a cargo del caso, Fernando Castro.

Asimismo, agregó que el informe preliminar de la autopsia dio cuenta de la existencia de un “coágulo en el corazón que fue lo que le produjo finalmente la muerte” y aseguró: “Estamos frente a un hecho lamentable que no ha sido producido por un tercero“.

A su vez, explicó que en las cámaras de seguridad del boliche Mr. Jones sí pudieron observar que el joven había sido sacado por la fuerza personal de seguridad. “Hemos observado y se ve que se lo extrae, que es llevado por el personal de seguridad del brazo y no es golpeado ni sometido”, sostuvo Castro.

Respecto al causal de muerte basado en el informe preliminar, el fiscal detalló que fue detectado “un coágulo sanguíneo en el corazón que podría ser de causas naturales y que lo tuviese con anterioridad a este hecho”. Así, el investigador reiteró que “según la operación de autopsia no tiene ningún tipo de golpe, de lesión, de hematoma en todo su cuerpo, por lo cual se descarta que haya sufrido algún tipo de golpes“.

Por otro lado, el fiscal explicó que mientras tanto y en paralelo avanza otra causa judicial con el objetivo de identificar a los responsables de propinarle una golpiza a otro joven, de 22 años, en el mismo boliche. Castro dijo que en este caso “sí hay golpes por personal de seguridad a otro joven que sufrió la fractura de mandíbula y pérdida de piezas dentarias”.

Luna murió este domingo por la madrugada en el Higa, a donde había sido trasladado de urgencia por sus familiares luego de que se desvaneciera en la casa de su pareja tras ser expulsado del boliche de Playa Grande.

Las cámaras de seguridad y la autopsia revelan que no sufrió golpes

