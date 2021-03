La Junta Promotora de Proyecto Justo Mar del Plata – Batán se presentó en sociedad

Fue presentada la Junta Promotora de Proyecto Justo Mar del Plata – Batán, una nueva opción política tendiente a “aportar una alternativa basada en convicciones que compartimos y proponemos como punto de partida sólido, en el trazado de un rumbo que de toda la certeza de que es lo que se quiere y los objetivos a alcanzar” según indicaron sus organizadores.

En este sentido y a través de un comunicado de prensa que lleva la firma de Pablo Aceto, Carlos Mattos , Ileana Josefina Nieto Sandoval , Rodrigo Romera , Gloria Alvarez , Carlos Juncos , Pablo Aceto y Walter Damian Gribaudo Perón , afirman que “La política atraviesa una profunda crisis de representatividad, producto que a la política se la ha vaciado de contenidos y fundamentos, convirtiendo a la elección de representantes, en un casting con planteos correctamente establecidos en las estrategias de marketing”.

Más adelante señalan de manera textual:

Se ha instalado la idea de que un representante político de gobierno o legislativo, puede ser cualquiera que esté preparado para administrar dentro de los límites inamovibles del statu quo, al que se deja fuera de discusión sobre cualquier posibilidad de modificar a futuro, encadenando a la sociedad a las ruinas de unos pocos intereses.

Queda inadvertido que lo que se elige no es un subordinado, que con lo que se elige se vive cuatro años y que estos supuestos funcionarios que vienen a servirnos, gobiernan y legislan sobre nuestra libertad y bienes, con muy poca posibilidad de apelación.

No es verdad que los representantes políticos en el gobierno o en el sistema legislativo son meros gerenciadores, todos en política representan intereses, en todo caso los gerenciadores serán empleados de carrera.

Es por eso que desde Proyecto Justo Mar del Plata – Batán, queremos dejar en claro que intereses representamos, cuales son los caminos que pretendemos transitar y cuáles son los objetivos que ponemos a consideración.

Se gobierna o se legisla sobre el conocimiento, y en verdad el Pdo. De Gral. Pueyrredón guarda en si demasiadas incógnitas; no existe en la actualidad un relevamiento de los niveles de analfabetismo de nuestro distrito, se desconoce cantidad de agua potable que se dispone, por lo consiguiente, también se desconoce cuál es el punto de quiebre de recarga de agua de las napas subterráneas en relación con su explotación, tampoco hay una evaluación sobre el impacto de la incursión marina de la cuenca abierta en el centro – norte de la ciudad de Mar del Plata y cuales son los perjuicios existentes y potenciales. Vemos de fundamental importancia empezar a responder estas preguntas, imprescindibles para establecer las acciones a seguir de manera eficiente sobre los frentes educativos y planeamiento urbano.

Por otro lado, sabemos que el mundo comienza a atravesar una conversión en la matriz energética, apareciendo formas alternativas de producción: en la actualidad, un gran porcentaje de la energía disponible tiene por características técnicas ser monopólicas, todo lo contrario, las energías alternativas dan otras posibilidades, por ejemplo, el cooperativismo puede hacer frente a las inversiones de generación fotovoltaica y aerogeneradores, que si bien en un principio no alcanzaría para darle estabilidad al sistema, permitiría un fuerte ahorro en el consumo residencial y productivo y también comenzar a dar respuestas ambientales que constituyen uno de los problemas de gran envergadura a resolver.

El Servicio de Transporte es de la Municipalidad, de ahí que sus fines sean comunitarios y de acceso universal. Cuando las personas con discapacidad, en barrios periféricos y en la ciudad de Batán son excluidos de los objetivos de las políticas de transporte, éste pierde su fin comunitario y el dominio de la titularidad se convierte, de facto, en un dominio privado corrompiendo el fin social del Servicio de Transporte Público.

El Partido de Gral. Pueyrredón precisa una metodología de Red Integrada con sistema de transbordo, que integre todo el territorio, que el usuario tenga acceso a las áreas productivas, a los servicios de salud, educación y esparcimiento, esté en cualquier punto geográfico que administra nuestro Municipio. Es fundamental, no sólo en lo que hace a la igualdad en el trato con todos los usuarios, para dar respuestas urbanísticas a áreas saturadas por la densidad poblacional, como así también a las vastas zonas que están postergadas por la falta de desarrollo de servicios, que deja a gran parte del territorio afuera de las políticas municipales.

La accesibilidad es un punto a resolver, las discapacidades transitorias o permanentes deben tener respuestas concretas, como por ejemplo, unidades y paradas acordes a la perspectiva de accesibilidad universal, de acuerdo con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con jerarquía constitucional por Ley N° 27.044. La accesibilidad es un tema que nos concierne a todos, a las embarazadas, a los ancianos, como a los que tienen discapacidades permanentes y transitorias. Es fundamental comprender que lo público es aquello a lo que accedemos todos y pierde su status de público, cuando el acceso está condicionado en función del objetivo empresarial de bajar costos.

El sector empresarial está sólo comprometido con sus ganancias, todo lo otro es gasto inútil. Esta forma de pensar es incompatible con los intereses de la Ciudad, que es la dueña del servicio y la que establece las prioridades del mismo, es por eso que denunciamos que el punto fundamental de debate sobre el tema, se debe centrar en el Modelo de Gestión.

En tal sentido reiteramos el reclamo a la administración municipal para que se ajuste a la normativa vigente con la aplicación de la ordenanza 6979/87, que establece: Crear la Sociedad Transporte Colectivo de Pasajeros Mar del Plata Sociedad del Estado, destinada a elaborar las propuestas políticas respecto del transporte público, planificar la implementación del servicio, proyección urbanística, etc.

Es imprescindible que la Municipalidad recupere el control del servicio, porque es la única forma de establecer prioridades en función de los intereses comunes de los ciudadanos del Partido de Gral. Pueyrredon.

La comunidad internacional, nacional, como local, están conmovidas por la violencia de género y si bien se ha avanzado en la visibilización y en legislación, observamos que estamos muy lejos de los resultados esperados, tampoco parece advertirse la violencia que tiene como víctimas a otros sectores de la sociedad, en un amplio abanico de circunstancias y matices tan amplias y que también se relacionan con las de género que van desde la violencia física, a la discriminación de personas con discapacidad, adultos mayores, niños, económicas, etc.

El gobierno en sus categorías y división de poderes parece errático, poco coordinado, con respuestas insuficientes que no alcanzan a cristalizar nada concreto, este tema como en todos, debemos en principio, recuperar el concepto de eficiencia y esto es imperativo para lograr los objetivos pretendidos, y definir que rol cumple cada uno y hacerlo bien.

La Municipalidad no es Nación, ni Provincia, ni Justicia, ni fuerza de seguridad, es Municipalidad y debe ser eficiente en la jurisdicción que administra, que no es poco, educación, planeamiento urbano, servicios públicos, infraestructura, transporte, mantenimiento y control de espacios públicos, regulación de actividades, coordinarse con otras jurisdicciones del Estado, etc.