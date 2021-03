Diputados aprobó la reforma del impuesto a las Ganancias que sube el piso a $150.000

La reforma del impuesto a las Ganancias eximirá de ese tributo a más de un millón de trabajadores.

La Cámara de Diputados aprobó esta mañana con un amplio respaldo político y giró al Senado el proyecto de ley de reforma del impuesto a las Ganancias, que eximirá de ese tributo a más de un millón de trabajadores, lo que permitirá mejorar el poder de compra de asalariados y jubilados.

La iniciativa se aprobó por 241 votos que fueron aportados por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, los interbloques Federal y Unidad para el Desarrollo, Acción Federal, Frente de Izquierda y el Movimiento Popular Neuquino.

Se abstuvieron tres diputados de Juntos por el Cambio: Luciano Laspina (PRO), Facundo Súarez Lastra (UCR) y Mónica Frade (Coalición Cívica).

La votación del proyecto presentado por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y apoyado por el oficialismo se efectuó en una sesión maratónica que se extendió por casi 21 horas y en la cual el debate sobre Ganancias consumió unas nueve horas donde expusieron mas de 70 legisladores.

En forma previa, el plenario legislativo sancionó los proyectos de reforma al monotributo, la inclusión de la educación ambiental en todos los colegios públicos y privados, y una actualización de la ley del dopaje en el deporte.

El proyecto aprobado por Diputados exime a los trabajadores que cobran hasta $ 150.000 brutos y los jubilados hasta ocho haberes.

La sesión comenzó el sábado a las 23.30.

En base a los números informados por el oficialismo, la reforma de Ganancias beneficiará a alrededor de 1.267.000 personas, entre trabajadores y jubilados, con lo cual quedarán exentos del pago de este tributo el 93% de los trabajadores.

En el tratamiento en particular se decidió, a propuesta de la diputada radical Carla Carrizo, que las rentas vitalicias de los expresidentes y vicepresidentes paguen el impuesto a las Ganancias.

Por su parte, el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, anunció que se excluirá del pago de impuestos a las Ganancias a los bonos productivos hasta un monto equivalente del 40% de la ganancia no imponible.También precisó que se eliminó el tope de edad para poder deducir al hijo por discapacidad.

Además, se estableció que los suplementos que reciben las Fuerzas Armadas. como título o plus por zona desfavorable o desarraigo, no pagarán el tributo.También se eximirá de Ganancias las horas extras que realizan los recolectores, como había solicitado el diputado y sindicalista Facundo Moyano.

Otro punto que se agregó es que quedarán excluidas del pago de Ganancias las herramientas educativas para los hijos del trabajador.

El despacho contempló, además, excluir del cálculo del impuesto el pago del aguinaldo, cuando se trate de salarios de hasta $150.000 brutos, de ocho haberes jubilatorios mínimos y la deducción por concubino.

También se sumó una deducción por gastos de guardería hasta los tres años, con un monto anual de hasta $67.400, y por elementos de trabajo o capacitación.

En el último tramo del debate, el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, aseguró que “los desafíos que Argentina necesita (resolver) son bastante complejos” y cuestionó al expresidente Mauricio Macri por haber dicho que iba a eliminar el impuesto a las Ganancias, cuando, por el contrario, en su gestión “se duplicó la cantidad de trabajadores alcanzados” por ese gravamen.

Máximo Kirchner, presidente del bloque del Frente de Todos.

En su discurso de cierre, el legislador oficialista cuestionó al presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, por “decir ‘quiero ayudar’, después ‘¿dónde está el piloto?’ y al final terminar diciendo nada”.

Negri, a su vez, dijo que “no haber abordado la actualización del mínimo no imponible es una limitación de carácter negativa que puede estar en peligro rápidamente. El achatamiento de la pirámide tiene consecuencias negativas, lo vimos durante muchos años”.

El presidente del bloque de Consenso Federal, Alejandro ‘Topo’ Rodríguez, lamentó “que no se haya incorporado a aquellos trabajadores en relación de dependencia que no llegan al piso mínimo de Ganancias”, al sostener que “no es para todas las familias argentinas”. Además,propuso además “a las PyMEs que reinviertan en capital y generen trabajo, que fue una ley de Néstor Kirchner”.

El titular de Unidad Federal y Equidad, José Luis Ramón, aseguró que “hoy hemos logrado ponernos de acuerdo en un proyecto que protege los ingresos de las familias”.

En el inicio del tratamiento, Heller dijo que “con este proyecto volveríamos a la situación histórica donde solo el 7% de los trabajadores quedarían alcanzados con el impuesto a las Ganancias”.

Por el lado de la oposición, el diputado Luciano Laspina, de Juntos por el Cambio, dijo que “Ganancias es un impuesto que se aplica en todo el mundo y es el más progresivo que se conoce”.

“Parece que fue un impuesto ideado para los gerentes de las multinacionales y no es así, está hecho para que paguen más los que más pueden pagar”, consideró el legislador opositor.

La reforma del impuesto a las Ganancias eximirá de ese tributo a más de un millón de trabajadores.

Los puntos centrales

•Los expresidentes y vicepresidentes de la Nación pagarán Ganancias sobre las asignaciones vitalicias.

• La ley tendrá vigencia al 1° de enero y el Gobierno devolverá los descuentos realizados en los primeros meses del año.

•El aguinaldo de los sueldos de hasta $ 150.000 brutos no pagará impuesto a las Ganancias.

•El personal de salud seguirá eximido hasta septiembre de pagar el gravamen por las guardias u horas extras.

•Los gastos de guardería para niños y niñas de hasta tres años no pagarán Ganancias hasta un tope anual de $ 67.000.

•Se duplica la exención por hija o hijo discapacitado, que en la actualidad es de $ 78.833, y se eliminó el tope de edad.

•Los bonos productivos no pagarán Ganancias hasta un tope del 40% de la ganancia.

•Los trabajadores de recolección no pagarán el impuesto por las horas extras.

•Se podrá deducir de Ganancias la compra de herramientas educativas por parte de los trabajadores asalariados.

•Se permitirá la deducción por concubino, cualquiera fuera su sexo.

•La provisión de ropa, equipamiento del trabajador para uso exclusivo de sus funciones o el otorgamiento de un pago por capacitación, no pagará el impuesto a las Ganancias.

•Se mantiene el incremento del 22% del plus patagónico en el gravamen para los trabajadores de la región.

•Los trabajadores que cobren entre $ 150.000 y $ 173.000 pagarán Ganancias, pero la AFIP establecerá las deducciones a fin de evitar grandes diferencias entre quienes deben tributar y los que están exentos.

•La actualización del piso para estar exento de Ganancias se ajustará por el Ripte (promedio de variación salarial, que elabora la de Secretaría de Seguridad Social).

•El personal de las Fuerzas Armadas no pagará Ganancias por los suplementos por título, zona desfavorable o desarraigo.