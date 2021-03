Juan Manuel Cheppi: Siempre tengo el deseo de vivir y volver a Mar del Plata, pero no me veo regresando todavía

En el marco de un año de trabajo intenso para el Congreso, Juan Manuel Cheppi, Secretario General de la Cámara de Diputados de la Nación, en diálogo con “el Retrato…” destacó que fue “ejemplar” cómo se logró abrir el Congreso mediante la incorporación de tecnología. A su vez, se refirió a su futuro y adelantó: “Siempre tengo el deseo de vivir y volver a Mar del Plata, pero estoy en un muy buen lugar político de aprendizaje y no me veo regresando todavía”.

En tal sentido, el dirigente del “Frente de Todos” resaltó “el vuelo político y el aprendizaje” obtenido al lado de Sergio Massa en este último año como así también la incorporación tecnológica, producto de la pandemia, que posibilitó la apertura del congreso. “Se trabajó más que en 2019, hubo más de 84 leyes aprobadas, más de 20 sesiones, etcétera. Es ejemplar cómo se logró abrir el congreso”, afirmó.

“En muchos lugares del mundo nos toman de ejemplo por cómo pusimos al Congreso rápidamente a trabajar, incorporando tecnología, lo cual queda para siempre”, resaltó a la vez que comentó que incluso este sistema “puede coexistir” con el formato presencial, una vez que finalice la pandemia del Coronavirus.

En función de ello, Cheppi manifestó que “ese ida y vuelta remoto y presencial de las comisiones va a permitir que muchos legisladores estén más en su provincia durante la semana y de esta forma, ahorrar viáticos, mejorando también el funcionamiento” y agregó que los legisladores “se acostumbraron durante este tiempo a utilizar estos sistemas para tener ese ida y vuelta más fluido y presente, en tanto ahora no hay excusa para no asistir y se trabaja mucho más”.

Asimismo, remarcó que “siempre el fuerte del trabajo legislativo se dio martes, miércoles y jueves, pero hoy con este sistema se puede trabajar cualquier día de semana y con el mayor grado de presenciabilidad tanto en las comisiones como en las sesiones, porque el sistema no deja excusas para no conectarse”.

Por otra parte, el dirigente se refirió a su futuro laboral, de cara a las próximas elecciones previstas para este 2021. “No tengo más que agradecer y acompañar el trabajo de unidad del Frente de Todos. Hay que seguir trabajando por ello y en ese sentido siempre pienso en Mar del Plata”, aseguró a la vez que describió que con la dirigente, Fernanda Raverta, “se logró tener todo el peronismo unido en la ciudad, como hacía mucho no estaba”.

“Siempre tengo el deseo de vivir y volver a Mar del Plata, pero estoy en un muy buen lugar político de aprendizaje y no me veo volviendo todavía”, confesó al mismo tiempo que no descartó un nuevo gobierno peronista de cara a lo que viene. “Las gestiones locales tienen que tener un sentido de crecimiento y redistribución de una ciudad que sigue siendo top 3 en el ranking de desempleo. Se le puede dar una oportunidad a un gobierno de coalición y hay que sumar a todos”, concluyó el Secretario General de la Presidencia de la Cámara de Diputados.