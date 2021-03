Martínez Bordaisco: El desafío del HCD hoy es empezar a pensar políticas públicas

Después de haber sido consagrado como presidente del comité local de la UCR, en un contundente triunfo contra la lista “Protagonismo Radical”, en el marco de las elecciones internas del partido, Ariel Martínez Bordaisco, dialogó con “el Retrato…” y aseguró que “el gran desafío” que tiene el Concejo Deliberante de General Pueyrredón por delante “es empezar a pensar en políticas públicas y cómo recuperar el tejido social y económico de la ciudad”, en el marco de una pandemia.

Ariel Martínez Bordaisco, en diálogo con “el Retrato…” analizó el trabajo del Concejo Deliberante en 2020, la gestión de Guillermo Montenegro, los temas que más preocupan en la ciudad, lo que se viene como así también resaltó el triunfo obtenido este domingo frente a la lista encabezada por Nicolás Maiorano a nivel local. “Nos tocó accionar y tomar decisiones con una pandemia para la cual nadie tenía un manual. En ese proceso ha habido un trabajo muy importante del Ejecutivo Municipal y del Legislativo acompañando o compartiendo una gran vinculación”, expresó.

En tal sentido, el presidente del Concejo Deliberante de General Pueyrredón señaló que “desde el día 1 el Ejecutivo puso en juego esta idea de querer lograr un equilibrio entre lo que era la preocupación por el desempleo, por los sectores económicos y la pandemia” a la vez que comentó que en el Concejo Deliberante tuvieron herramientas mixtas “a los efectos de favorecer o fomentar decisiones del Ejecutivo”.

“Se intentó hacer la mejor temporada posible, cuando se sabía que en el marco de una pandemia eso era muy difícil. Tocó trabajar en un momento de muchas dificultades al Ejecutivo, pero se está trabajando y llevando esa gestión desde ese lugar”, expresó el dirigente de la UCR.

Asimismo, Martínez Bordaisco consideró que “el juego de la democracia marca que el que gana las elecciones tiene que gestionar y gobernar mientras que el que pierde tiene que ser opositor, controlar, debatir, presentar proyectos, etcétera, no acompañando lo que está mal y sí, lo que está bien” y resaltó, en ese sentido, que desde que preside el Concejo Deliberante “no hubo una sola ordenanza importante para la ciudad que no sufriera modificaciones o que no fuese debatida y consultada por los distintos bloques”.

“A veces se logró el consenso y otras veces no, pero siempre hubo una vocación de consensuar y discutir. La oposición tiene que ser constructiva”, resaltó al mismo tiempo que comentó que “hay un oficialismo que siempre pone una mesa para que todos los sectores de la oposición dialoguen sobre las ordenanzas que se presentan”.

–¿Cuáles son los grande desafíos del Concejo Deliberante de General Pueyrredón?

-El gran desafío que tiene el Concejo Deliberante por delante es empezar a pensar en políticas públicas y cómo recuperar el tejido social y económico de la ciudad, después de una pandemia, que incluso se sigue atravesando. El Concejo ha dado un montón de definiciones hacia muchos sectores como el gastronómico, etcétera. Hay un trabajo en conjunto entre el poder ejecutivo y legislativo y el desafío va a estar por ese lado como así también la agenda nacional, provincial y de la mayoría de los municipios.

Por último, adelantó que “la incorporación de nuevas comisiones también va a servir para tener un Legislativo más moderno y más cerca de los temas que preocupan a la gente” a la vez que remarcó que el 2021 será “un año de mucho trabajo para el legislativo” y comentó que incluso se está debatiendo el pliego del transporte público, el proyecto sobre incentivo a la obra privada, entre otros.